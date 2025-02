Grupo BBF reforça Programa Jovem Aprendiz no Pará

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) inicia o ano de 2025 reforçando o seu Programa Jovem Aprendiz no estado do Pará, que visa a inclusão social de jovens no mercado de trabalho. Ao todo, 162 vagas foram abertas para atender as operações da companhia nos municípios de Acará, Concórdia do Pará, Moju e Tomé-Açu. As inscrições foram realizadas de forma online, entre os dias 3 e 14 de fevereiro, e mais de 2 mil candidatos se inscreveram no programa.

Dentre as 162 vagas disponíveis, 36 posições foram abertas no município do Acará, 57 em Concórdia do Pará, 34 no Moju e 35 em Tomé-Açu. As vagas são para atuação em diversas áreas da companhia, como Meio Ambiente, Saúde, Recursos Humanos, Infraestrutura, Segurança no trabalho, Logística, Automotiva, Produção Industrial, Manutenção Industrial, Recepção, entre outras. Neste momento, a empresa está em fase de seleção dos jovens inscritos e a divulgação dos resultados das entrevistas está prevista para o final de março. Já na semana de 03 a 06 de junho, os jovens iniciam a sua jornada profissional no Grupo BBF.

O Programa do Grupo BBF está em seu 4º ano, e ao todo, mais de 900 jovens começaram a sua carreira na companhia. O Programa é voltado para jovens de 18 a 21 anos que buscam iniciar sua jornada profissional em um ambiente colaborativo e comprometido com a sustentabilidade, com duração de 14 meses. Os futuros profissionais passam por treinamento e capacitação gratuitos fornecidos pela empresa e apoio de instituições do Estado como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Industria (SENAI), fortalecendo suas habilidades técnicas e comportamentais.

Atualmente, a companhia é reconhecida como uma das maiores empregadoras da região Norte, gerando cerca de 5 mil empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos, nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Com um modelo de negócio verticalizado, o Grupo BBF atua desde o cultivo sustentável da palma recuperando áreas degradadas, produção de biocombustíveis até a geração de energia renovável para atender localidades isoladas da região Amazônica.

Para o CEO, Milton Steagall, “o Grupo BBF se orgulha em investir no desenvolvimento profissional da região Amazônica. Desde a fundação da empresa, em 2008, no município de São João da Baliza/RR, a companhia desenvolve a mão de obra local e promove a trilha de crescimento de carreira de seus colaboradores. O Programa Jovem Aprendiz é como uma semente, sendo o começo de tudo, onde os futuros profissionais poderão se desenvolver e gradativamente contribuir com o futuro da nossa empresa”.

No estado do Pará, o Grupo BBF possui 4 polos produtivos de palma de óleo, popularmente conhecida como Dendê, cultivando cerca de 60 mil hectares da planta e preservando mais de 60 mil hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). A companhia possui ainda 2 indústrias extratoras de óleo de palma com capacidade de produzir mais de 200 mil toneladas de óleo anualmente.

Além de incentivar o mercado de trabalho local, o compromisso do Grupo BBF é inspirar e capacitar jovens para um futuro mais sustentável, oferecendo oportunidades reais de crescimento profissional, unindo o respeito às comunidades do entorno de suas operações e investindo em construção de pontes, manutenção de estradas vicinais, palestras em escolas, ações de preservação ambiental com as comunidades, assistência técnica em fitossanidade, entre outras ações.

Ao participar do programa, os jovens têm a oportunidade de ingressar em uma empresa que valoriza o desenvolvimento humano, enquanto constrói uma trajetória profissional sólida e responsável. É o exemplo do colaborador Felipe Souza Santos: “O Programa Jovem Aprendiz foi fundamental para meu desenvolvimento profissional e pessoal. Já o processo de efetivação foi bem rápido é tranquilo. Trabalhar no Grupo BBF tem sido uma experiência incrível, a equipe é fantástica, o ambiente é colaborativo e as oportunidades de crescimento são ilimitadas. Estou grato por fazer parte desta família e contribuir para o sucesso da empresa”, destacou o colaborador da área de Almoxarife do Grupo BBF, no Polo Moju/PA.

Sobre o Grupo BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa brasileira fundada em 2008, é produtora de óleo de palma da América Latina, com área cultivada superior a 75 mil hectares e capacidade de produção de 200 mil toneladas de óleo por ano. A empresa atua na criação de soluções sustentáveis para a geração de energia renovável nos sistemas isolados, com usinas termelétricas movidas a biocombustíveis produzidos na região. Sua atividade agrícola recupera áreas que foram degradadas até 2007 na Amazônia, seguindo o Zoneamento Agroecológico da Palma de Óleo (ZAE), aprovado pelo Decreto 7.172 do Governo Federal, de 7 de maio de 2010.

O Grupo BBF criou um modelo de negócio integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor - desde o cultivo sustentável da palma de óleo, extração do óleo bruto, produção de biocombustíveis, biotecnologia e geração de energia renovável. As operações do Grupo BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 5 polos produtivos de cultivo de palma de óleo, 3 indústrias de óleo de palma, 26 usinas termelétricas em operação (sendo 2 unidades para geração e consumo próprio) e uma indústria de biodiesel.

Website: http://www.grupobbf.com.br