Turista Consciente: movimento quer reduzir lixo nas praias

O site de viagens Guia Viajar Melhor, em conjunto com Diego Saldanha, criador da Eco-Barreira, iniciaram um movimento chamado “Turista Consciente”. A campanha promovida nas redes sociais tem o objetivo de ampliar a consciência ambiental no Brasil através das viagens. A publicação feita no Instagram já atingiu cerca de 30 mil curtidas e 1 milhão de visualizações, engajando viajantes, celebridades e jornalistas que compartilham a causa.

A iniciativa, publicada no Instagram, mostrou como ficaram algumas praias do Brasil após as festas de fim de ano, denunciando um problema que se perpetua ao longo dos anos. O movimento também ganhou força entre os usuários da plataforma ao pressionar o poder público para fortalecer a fiscalização e multar quem polui praias, rios e cidades de forma geral.

Foram toneladas de lixo espalhadas por diversos pontos da costa brasileira. Apenas em Copacabana, uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, cerca de 520 toneladas de lixo foram retiradas após o Réveillon 2025. Os danos ocorrem também nas datas onde a orla recebe grandes eventos, como foi o caso do show da Madonna, que reuniu 1,6 milhão de fãs e gerou 287 toneladas de lixo, conforme publicado pela Agência Brasil.

Segundo o movimento “Turista Consciente”, publicado nas redes do Guia Viajar Melhor em colaboração com o criador da primeira Eco-Barreira, o problema abrange praticamente todas as regiões do país. Para se ter uma ideia, durante o Réveillon, em São Luís, capital do Maranhão, o vídeo compartilhado pela publicação viralizou nas redes sociais ao mostrar a quantidade de resíduos deixados na praia. Ainda sobre a publicação, na Região Sul do Brasil, o mesmo se repetiu em destinos turísticos como Porto Alegre (RS), Balneário Camboriú (SC), Guaratuba e Matinhos (PR).

No estado de São Paulo, segundo um comunicado feito pela Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista, foram removidas mais mil toneladas de lixo na cidade apenas durante o Réveillon. Em Salvador, 300 toneladas de lixo também foram retiradas das praias durante a virada de ano.

Apesar do foco principal do movimento ser para ampliar a conscientização ambiental no Brasil, educando a população ao denunciar esse impacto, dezenas de pessoas se comentaram sobre a necessidade de uma maior fiscalização para reduzir o descarte irregular de lixo em diversas cidades brasileiras.

“Ninguém está pedindo para você salvar o mundo, basta só levar o seu resíduo que você deixou na praia”, afirmou Diego Saldanha, defensor do meio ambiente e influenciador que registra nas redes sociais o impacto do lixo nas praias e rios do Brasil.

Influenciador da área de sustentabilidade e meio ambiente, o trabalho do Diego Saldanha já foi reconhecido pelo Prêmio Hugo Werneck como melhor exemplo de iniciativa individual em 2023, além de acumular mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais como Instagram, TikTok e YouTube. Saldanha também já obteve apoio de diversas celebridades engajadas em causas ambientais, como o ator Marcos Palmeira e a atriz Glória Pires.

Lei de 1998 busca punir crimes ambientais

Apesar da falta de fiscalização do tipo, desde 1998 existe a Lei Federal n° 9.605/1998, com penalidade prevista no artigo 54. Nela, a prática pode levar à detenção ou multa.

O movimento sugere uma melhor fiscalização em respeito à lei já existente, revertendo os valores das multas para ações que protejam o meio ambiente de fato.

Os desafios do Brasil diante das mudanças climáticas

O país, que será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), enfrenta desafios para colocar em prática políticas ambientais, como o combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia. O Brasil é, atualmente, o quinto maior emissor de gases do mundo, responsável por 3,1% das emissões globais. A maior parte delas (98%) vem do desmatamento.

Sede da COP30, Belém, no Pará, se prepara para receber os representantes internacionais antecipando o debate sobre a preservação do meio ambiente para o Carnaval. “Do lixo ao luxo, Honorato na COP30” foi o tema do desfile de uma das escolas públicas da cidade. Os alunos utilizaram materiais reciclados para compor as fantasias e alegorias.

Diante do grande evento comemorado em todo o país, o movimento “Turista Consciente”, do Guia Viajar Melhor, também busca aumentar a conscientização dos viajantes para evitar que a poluição ocorrida durante as festas de final de ano se repita. O Carnaval do Brasil é considerado pelo Guinness o Maior Carnaval do Mundo e leva milhões de pessoas às praias brasileiras.

Website: https://instagram.com/guiaviajarmelhor/