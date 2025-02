Oceanman: a prova em águas abertas chega a Salvador

O Oceanman é amplamente reconhecido como um dos maiores circuitos mundiais de natação em águas abertas para nadadores amadores. Desde sua criação em 2015, o evento expandiu-se para mais de 30 países nos cinco continentes, incluindo locais como Dubai, Tailândia, Espanha e Brasil. A etapa brasileira ocorre em Salvador, na Baía de Todos-os-Santos, destacando-se por promover o turismo esportivo responsável e reunir atletas de diversas nacionalidades.

A competição, que reúne atletas de diversas nacionalidades e categorias, pretende movimentar a capital baiana e consolidá-la como referência para esse tipo de prova no Brasil. Além de incentivar o crescimento da modalidade, o evento reforça a vocação natural de Salvador para esportes aquáticos, aproveitando suas condições climáticas favoráveis e o cenário paradisíaco do litoral.

O Oceanman tem como objetivo proporcionar desafios técnicos para nadadores de diferentes níveis, desde iniciantes até competidores profissionais. Com provas de diversas distâncias, a competição promove o espírito esportivo, incentiva a prática da natação em ambientes naturais e amplia a visibilidade da modalidade. Para Salvador, a inclusão no circuito internacional representa uma oportunidade de fortalecer seu papel como destino esportivo e turístico, impulsionando setores como hotelaria, comércio e gastronomia.

Expansão do circuito internacional

Criado em 2015, o Oceanman é um circuito global que promove desafios técnicos em diferentes regiões do mundo. A inclusão de Salvador no calendário do evento reforça o potencial da cidade para competições esportivas desse porte, levando em consideração fatores como condições climáticas, temperatura da água e infraestrutura disponível.

Dados de organizações esportivas indicam que a natação em águas abertas tem apresentado crescimento significativo, tanto em número de praticantes quanto em reconhecimento internacional. A capital baiana se insere nesse cenário com características favoráveis para a prática e desenvolvimento da modalidade.

Categorias e estruturas do evento

O evento contará com provas adaptadas a diferentes perfis de competidores:

Oceanman ( 10 km ): destinada a nadadores experientes que buscam percursos de longa distância em mar aberto;





destinada a nadadores experientes que buscam percursos de longa distância em mar aberto; Half Oceanman ( 5 km ): modalidade intermediária para atletas que desejam aprimorar resistência e desempenho;





modalidade intermediária para atletas que desejam aprimorar resistência e desempenho; Sprint ( 2 km ): opção voltada para iniciantes e competidores que preferem distâncias mais curtas;





opção voltada para iniciantes e competidores que preferem distâncias mais curtas; Oceankids: categoria infantil, incentivando a prática esportiva desde cedo.



A organização do evento projeta uma grande adesão de atletas e espectadores, movimentando setores como hotelaria, comércio e gastronomia.

Infraestrutura e apoio ao evento

A realização de competições em águas abertas demanda uma estrutura de suporte abrangente. O evento contará com segurança marítima, equipes médicas especializadas e suporte técnico para garantir a integridade dos participantes. Além disso, a etapa de Salvador terá patrocínio da MGA-E, empresa do setor imobiliário que apoia iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável e à valorização de espaços urbanos.

"O apoio ao Oceanman fortalece o esporte e impulsiona a visibilidade de Salvador no cenário internacional de competições aquáticas", destacou Gustavo Saback.

Crescimento da natação em águas abertas

Estudos sobre esportes aquáticos indicam que a natação em águas abertas promove benefícios físicos e mentais, incluindo o fortalecimento cardiorrespiratório e a melhora do condicionamento geral. O Oceanman, além de incentivar a prática esportiva, contribui para a conscientização sobre a preservação dos ecossistemas marinhos.

A realização da prova em Salvador reforça a posição da cidade como destino de grandes eventos esportivos, impulsionando o turismo e ampliando as possibilidades para novas competições internacionais no Brasil.

Inscrições e informações

Atletas interessados podem obter mais detalhes sobre a etapa de Salvador e realizar inscrições no site oficial. O evento representa uma oportunidade de integração entre esportistas, promovendo o desenvolvimento da natação em águas abertas e consolidando o potencial da capital baiana para sediar competições de alto nível.

Website: https://www.instagram.com/mga_e/