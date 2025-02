Valorização imobiliária em SP destaca bairros em alta

O mercado imobiliário de São Paulo segue em crescimento, com diversas regiões registrando uma expressiva valorização do metro quadrado em 2024. De acordo com um levantamento da Loft, bairros como Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Tatuapé e Santa Cecília estão entre os que mais se destacaram nesse cenário. A análise, baseada nas transações imobiliárias registradas no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), reforça esse movimento positivo no setor.

A mesma tendência foi apontada pelo índice FipeZAP de venda residencial de dezembro de 2024, que confirmou a alta no preço do metro quadrado em diversas regiões da capital. Segundo o levantamento, bairros tradicionais como Itaim Bibi, Pinheiros e Vila Mariana registraram crescimento expressivo nos valores. O Itaim Bibi teve uma valorização de 7,4%, enquanto Pinheiros apresentou um aumento de 9,6%. Já a Vila Mariana registrou alta de 9,2%, seguida pelos Jardins (8,4%) e Vila Andrade (7,7%), reforçando a tendência de valorização em áreas com infraestrutura completa e localização estratégica.

O aumento nos preços dos imóveis está ligado a uma série de fatores, como demanda crescente, melhorias na infraestrutura e atratividade dos bairros para novos investimentos. Segundo Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, esse movimento reflete um comportamento específico do mercado: “A contínua busca de determinados bairros pelos compradores da classe média alta e alta, que não abrem mão da localização, absorvendo o aumento dos preços”, afirma.

Ele explica que a procura nesses bairros é constante, o que impacta diretamente no custo dos terrenos e, consequentemente, no valor final dos imóveis. “Isso faz com que os preços dos terrenos fiquem cada vez mais altos e, por consequência, o preço do produto final também”, complementa.

Mesmo com a alta dos preços, Machado destaca que o perfil desse comprador não se altera. “O comprador final, com poder aquisitivo, não aceita migrar para bairros adjacentes, com preços mais baixos. A localização desejada traz status, facilidade de locomoção, qualidade de vida, entre outros fatores”, conclui.

