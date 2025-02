Roubos e furtos de celulares no Carnaval fortalecem crime organizado

No último fim de semana, o estado de São Paulo registrou quase 900 furtos de celulares durante o pré-Carnaval, segundo levantamento da Secretaria da Segurança Pública. Outrora prática individual ou de pequenos grupos, crimes dessa natureza agora são coordenados por quadrilhas organizadas, que se apoderam dos dispositivos móveis para a realização de golpes e outros delitos no ambiente virtual.



De acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2022 e 2023 os estelionatos virtuais e o furto de celulares cresceram, respectivamente, 13,6% e 0,7%, enquanto que o roubo a bancos e outras instituições financeiras registrou queda de quase 30% no mesmo período.

"O crime financeiro virtual é mais fácil de ser terceirizado e, do ponto de vista logístico, muito mais econômico e simples do que a realização de um assalto a banco, além de envolver menos riscos para as quadrilhas", explica Rogério Freitas, diretor-geral para o Brasil da Lynx Tech, empresa de tecnologia que utiliza Inteligência Artificial para detectar e prevenir fraudes e crimes financeiros.

Apesar da expansão do crime organizado no ambiente digital, a cibersegurança ainda não é vista como prioridade para a maioria das empresas, como mostra o Índice Transformação Digital Brasil 2023, estudo conduzido pela PwC e também citado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O relatório aponta que apenas 3% das companhias ouvidas investiram em iniciativas robustas, como análise preditiva de fraudes e reforço na proteção dos dados.

"Esse é um fator que deveria gerar preocupação, especialmente no setor financeiro, que, por motivos óbvios, é o mais visado pelas quadrilhas”, observa Rogério. Segundo o executivo, bancos e instituições afins já contam com recursos avançados para monitorar grandes volumes de dados com o objetivo de detectar e rastrear transações suspeitas, mas o mercado ainda não adotou em massa soluções capazes de entregar análises imediatas, em tempo real e confiáveis para decisão sem alto custo e complicações operacionais.

“Com o uso de IA e aprendizado de máquina, essas ferramentas são treinadas continuamente com dados atualizados, de modo a se adaptarem rapidamente às novas modalidades fraudulentas que surgem todos os dias", conclui.

Enquanto as organizações e o crime organizado competem nos investimentos e na corrida tecnológica, cabe aos foliões adotar os cuidados básicos sugeridos pela Lynx Tech para evitar golpes e o uso indevido de dados: