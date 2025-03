A Semana Internacional de Disputas de Riad 2025 termina com grande participação de integrantes de 82 países

Riad concluiu a 2a edição da Semana Internacional de Disputas de Riad (RIDW25) com uma participação internacional significativa de mais de 4,8 mil pessoas de 82 países. Com mais de 87 eventos jurídicos especializados, a RIDW25 contou com a participação de 470 palestrantes renomados, locais e internacionais, que se reuniram para explorar as últimas tendências globais que moldam a indústria de resolução de disputas comerciais.

Com uma seleção variada de especialistas jurídicos e de arbitragem, advogados, líderes de pensamento e representantes de importantes organizações globais, o evento reflete a vontade da Arábia Saudita de promover o seu clima de investimento, além de atrair investimentos estrangeiros e de grandes empresas internacionais, responsáveis ??pelo desenvolvimento de megaprojetos no Reino. O desenvolvimento de uma ampla variedade de mecanismos de solução de controvérsias é um fator determinante na hora de atrair investimentos e a competitividade econômica global.

Organizada pelo Centro Saudita de Arbitragem Comercial (SCCA), a RIDW25 é um dos eventos internacionais de destaque no setor de resolução de disputas comerciais,àaltura da Semana de Arbitragem de Paris, da Semana Internacional de Disputas de Londres e da Semana de Arbitragem da China.

A principal atração da RIDW25, a 4?ª Conferência e Exposição Internacional do Centro Saudita de Arbitragem Comercial (SCCA25), reuniu personalidades jurídicas relevantes de diversos setores, com um público de mais de 1.250 pessoas locais e internacionais de todo o setor jurídico e empresarial. A SCCA25 contou com 28 palestrantes, 9 painéis de discussão, discursos centrais e apresentações, que exploram as formas mais relevantes de desenvolver o ambiente de arbitragem comercial e aprimorar a integração de práticas jurídicas internacionais.

A RIDW25 também apresentou a sexta edição do SCCA International Arbitration Moot (SIAM6), uma competição internacional de arbitragem comercial para alunos falantes da língua árabe que competem em arbitragens hipotéticas que simulam casos reais de arbitragem comercial internacional. O SIAM6 é a competição irmã de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ('Vis Moot').

Também estão na agenda, discussões sobre o impacto da IA na arbitragem e como a tecnologia pode contribuir para aprimorar a eficiência e a transparência dos processos de resolução de disputas.

O Dr. Walid bin Sulaiman Abanumay, presidente do conselho da SCCA, confirmou que a RIDW25 reforça a posição da Arábia Saudita como um destino confiável para tratar de disputas comerciais e de investimento, demonstrando o compromisso de manter um ambiente legal favorável ao crescimento econômico e ao investimento, alinhado com as metas da "Visão Saudita 2030".

