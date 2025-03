Ascend 2025 será global: a principal cúpula sobre fraude em comércio eletrônico da Riskified acontecerá em seis cidades do mundo

A Riskified (NYSE:RSKD), líder em inteligência sobre riscos e fraudes no comércio eletrônico, tem o orgulho de anunciar a expansão global da Ascend, sua importante cúpula de inteligência sobre riscos e fraudes. Anteriormente organizada apenas nos Estados Unidos, a Ascend agora acontecerá em seis importantes cidades do mundo: Nova York, Londres, Melbourne, Xangai, Tóquio e São Paulo. Esse evento único trará insights e estratégias regionais e específicas do setor, revelará ferramentas e inovação tecnológica, e apresentará as histórias de sucesso e as melhores práticas para ajudar os comerciantes a aprovar mais pedidos de comércio eletrônico, superar desafios relacionados a riscos, agir decisivamente e desvendar crescimento lucrável para seus negócios.

Uma cúpula global para desafios globais

A Ascend 2025 reunirá líderes do varejo e do comércio eletrônico, especialistas em fraude e inovadores em pagamento. Entre os palestrantes de destaque estão Andreas Zodhiates, gerente de operações, fraude em pagamentos da Booking.com; Paul Woosley, diretor de análises de fraudes da Macy's; Pierre-Edouard Potdevin, gerente de comércio eletrônico da Louis Vuitton; Marie Rousselot, gerente global de projeto BO e fraude da Louis Vuitton; Dajana Gajic-Fisic, vice-presidente de fraude da Wolfe; e Michael Osborne, CEO da Appriss Retail.

"Com as fraudes ficando mais sofisticadas e se espalhando mais, os comerciantes precisam adotar estratégias mais inteligentes e com mais nuance para cada região em que atuam. A expansão global da Ascend 2025 reflete essa necessidade de reunir os pares da indústria do comércio eletrônico em eventos na sua região, abrindo novas portas para colaboração e compartilhamento de conhecimento entre fronteiras", afirmou Jeff Otto, diretor de marketing da Riskified.

Datas da cúpula Ascend 2025:

Ascend Europa (Londres), 31 de março a 1 de abril de 2025

Ascend China (Xangai), 24 de abril de 2025

Ascend América do Norte (Nova York), 16-17 de junho de 2025

Ascend Austrália (Melbourne), maio de 2025

Ascend Brasil (São Paulo), setembro de 2025

Ascend Japão (Tóquio), setembro de 2025

Inscrições agora abertas

As inscrições já estão abertas para a Ascend 2025 em Londres, Xangai e Nova York. As inscrições para o evento nas demais localidades serão abertas nos próximos meses.

A Ascend 2025 é patrocinada pela Mastercard, Appriss Retail, Primer, IXOPAY e Optimized Payments.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a liberar o crescimento do comércio eletrônico através da superação de riscos. Muitas das maiores marcas mundiais e empresas de capital aberto que vendem online confiam na Riskified para proteção garantida contra chargebacks, para combater fraudes e abusos de políticas em grande escala e para melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco de comércio eletrônico, cientistas de dados e pesquisadores, a plataforma de inteligência contra fraudes e riscos da Riskified, impulsionada por IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e percepções robustas baseadas em identidade. A Riskified foi nomeada uma das Melhores Empresas de Fintech do Mundo pela CNBC em 2024. Saiba mais em riskified.com.

