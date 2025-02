Assemae anuncia premiação em dinheiro na 28ª Exposição de Trabalhos Técnicos

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) está promovendo a 53ª edição do Congresso Nacional de Saneamento (CNSA), que inclui a apresentação de trabalhos técnicos inovadores e relevantes para o setor de saneamento básico no Brasil. Este evento é uma oportunidade para gestores públicos, técnicos, pesquisadores e demais profissionais do setor compartilharem suas experiências, desafios e soluções, fortalecendo a cooperação e o aprendizado mútuo.

Os trabalhos técnicos selecionados são apresentados durante o congresso, promovendo a troca de conhecimento entre os municípios e incentivando a prática de novos processos e tecnologias para a melhor gestão dos serviços públicos de saneamento básico. A Assemae destaca a importância de garantir que todos os critérios e requisitos sejam cumpridos para uma avaliação justa e precisa dos trabalhos submetidos.

A 28ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento (EEMS), parte do CNSA, é um fórum completo de troca de conhecimentos e práticas bem-sucedidas no setor de saneamento básico no Brasil. Este evento tem como objetivo principal promover a disseminação de experiências inovadoras e eficazes desenvolvidas pelos municípios brasileiros, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e a melhoria dos serviços de saneamento em todo o país.

Em 2025, haverá prêmios em dinheiro para os melhores trabalhos, a partir de R$ 2 mil. O regulamento está disponível no site www.assemae.org.br/congressonacional.

A Assemae convida todos os interessados a conhecerem o regulamento desta edição e a se engajarem neste importante evento.