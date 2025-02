Exposição O Legado Suíço Brasileiro na Amazônia está em Nova Friburgo–RJ

A exposição itinerante, que retrata a cooperação suíça na região amazônica, já exibida em Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, estará aberta até dia 6 de março, no Espaço ARP, na cidade de Nova Friburgo. No marco da agenda de sustentabilidade e meio ambiente da Suíça no Brasil, a exposição tem parceria com a Associação Artística e Cultural Oswaldo e o Museu Paraense Emílio Goeldi.

A Embaixada da Suíça no Brasil e o Consulado-geral da Suíça no Rio de Janeiro apresentam, no Espaço ARP, a exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade”

A mostra interativa e inclusiva, apresenta a Fauna e a Flora Amazônica através do trabalho do Dr. Emílio Goeldi, cientista suíço que chegou ao Brasil no século XIX para desenvolver pesquisas e estudos da biodiversidade amazônica e xilogravuras de Oswaldo Goeldi, filho de Emilio Goeldi.

A Suíça e o Brasil possuem uma longa história de cooperação em vários âmbitos nos mais de 200 anos de relações bilaterais. A exposição celebra o compromisso histórico da Suíça com a região amazônica no âmbito artístico, cientifico e da sustentabilidade. suíço Emílio Goeldi e do artista modernista Oswaldo Goeldi, filho de Emílio Goeldi. "Para nós é um muito importante trazer a exposição para Nova Friburgo, cidade fundada por emigrantes suíços há mais de dois séculos, reforçando ainda mais a interessa entre os nossos dois países”, declara o Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri.

Segundo a curadora interinstitucional, Lani Goeldi, “A exposição se ancora em três eixos principais: legado, atualidade e futuro, refletindo sobre o papel da arte na difusão do conhecimento científico. Um dos objetivos é reforçar a importância da preservação do ecossistema vital e ser uma celebração da cultura, ciência e sustentabilidade suíço-brasileira na Amazônia”.

“O Museu Emílio Goeldi que completa 160 anos em outubro de 2026, procura entender a dinâmica socioambiental da Amazônia. Às vésperas da COP30, temos um trabalho estratégico a desenvolver, no levantamento das principais questões que envolvem a floresta e propor soluções para sua conservação”, complementa Nilson Gabas Junior, diretor do Museu Paraense Emilio Goeldi — Instituto de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, localizado em Belém/Pará. No qual faz parte do programa Road to Belém que reúne uma série de iniciativas e projetos voltados para temas fundamentais como sustentabilidade, inovação e bioeconomia.

Esses projetos foram desenvolvidos em alinhamento com as estratégias suíças e brasileiras para a COP30, promovendo iniciativas que abordam uma ampla variedade de temas, como mudanças climáticas e inovação e soluções alinhadas às necessidades do ecossistema brasileiro de empresas, pesquisa e cultura.

A exposição ficará em cartaz até o dia 31/03/2025 e posteriormente seguirá em itinerância para Natal- RN, Manaus -AM finalizando em Belém-PA na COP30.

Website: https://www.linkedin.com/company/oswaldo-goeldi/?viewAsMember=true