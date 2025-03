MultiBank Group ganha prêmio de “Melhor aplicativo móvel de negociação FX” na Qatar Financial Expo 2025

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), levou para casa o prêmio de “Melhor aplicativo móvel de negociação FX” por conta do aplicativo MultiBank Plus na Qatar Financial Expo 2025 em Doha, realizada em 4 e 5 de fevereiro.

MultiBank Group Wins Best Mobile FX Trading App at Qatar Financial Expo 2025 (Graphic: Business Wire)

A Qatar Financial Expo é um evento de prestígio internacional que reúne as principais instituições e especialistas do setor para apresentar inovações no ramo de serviços financeiros. Essa vitória ressalta o compromisso do MultiBank Group em fornecer soluções de ponta, centradas no usuário, que capacitam os clientes do mundo inteiro.

Sobre a conquista, Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, comentou o seguinte: “Estamos muito satisfeitos por receber o prêmio de ‘Melhor aplicativo móvel de negociação FX’. Esse reconhecimento reflete nosso foco incansável em inovação e nossa dedicação em oferecer aos clientes experiências de negociação fluidas, seguras e avançadas. Continuamos na vanguarda dos avanços tecnológicos para atender às necessidades em evolução de nossa clientela global”.

O aplicativo premiado oferece acesso a mais de 20 mil instrumentos financeiros, incluindo forex, metais, commodities, ações, índices, CFD dos Emirados Árabes Unidos e ativos digitais. Com uma interface intuitiva, ferramentas de gráficos sofisticadas e execução de mercado em tempo real, ele oferece uma grande experiência de negociação superior. Além disso, o aplicativo MultiBank Plus se beneficia de uma intensa supervisão regulatória e tecnologia de ponta, incorporando a ênfase do MultiBank Group na transparência, confiabilidade e conveniência.

O prêmio de “Melhor aplicativo móvel de negociação FX” reforça ainda mais a reputação da empresa como inovadora no espaço fintech, impulsionando o futuro das soluções móveis com excelência e integridade.

Desde sua criação em 2005, o MultiBank Group se expandiu para atender a mais de 2 milhões de clientes em 100 países, com um volume diário de negociação superior a US$ 25,6 bilhões. Com presença nos principais centros mundiais e um portfólio de mais de 70 prêmios do setor, o grupo continua solidificando sua posição como líder confiável em derivativos.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhão de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociações superior a US$ 25,6 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória sólida e atendimento excepcional ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. Ele é regulamentado em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em diversos produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência comercial e conformidade regulamentar. Para obter mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191