Intersolar Europe: chegou a vez das usinas híbridas

A era das usinas híbridas chegou. Ao combinar energia solar, eólica e hidrelétrica com armazenamento inteligente, essas usinas integram a eletricidade renovável de forma eficienteàrede. Enquanto o setor solar global se reúne na Intersolar Europe, as discussões se concentrarão nos últimos avanços, regulamentações e perspectivas futuras das usinas híbridas.

Whether Spain, Portugal or Bulgaria: Networked hybrid power plants are being built in many European countries. ©Solar Promotion GmbH

Enormes usinas híbridas estão sendo construídas em toda a Europa: após a conclusão, um projeto em Portugal será composto por um sistema fotovoltaico de 365 megawatts (MW), um parque eólico de 264 MW, um sistema de armazenamento de bateria de 168 MW e um eletrolisador de 500 quilowatts (kW) para a produção de hidrogênio verde. Um projeto na Espanha combina energia fotovoltaica e hidrelétrica em uma usina híbrida. Na Bulgária, uma usina híbrida está em construção e consiste em 238 MW de energia fotovoltaica, 250 MW de energia eólica e um sistema de armazenamento de bateria de 250 MW.

Crescimento exponencial da energia fotovoltaica

A energia solar continua a crescer rapidamente. Em 2015, a capacidade fotovoltaica global era de 200 GW; em 2024, chegou a 2.000 GW – um aumento de dez vezes. A Agência Internacional de Energia estima que, até 2030, a capacidade fotovoltaica atingirá 6.000 GW. Com essa expansão, a integração eficiente das energias renováveis é fundamental, tornando cada vez mais comuns os sistemas híbridos que combinam energia solar e armazenamento.

Implosão de custos, queda nos preços da eletricidade

Um fator-chave para o grande crescimento dos projetos híbridos é a queda vertiginosa nos preços dos componentes. Os componentes fotovoltaicos estão agora 85% mais baratos, e os sistemas de armazenamento de baterias chegam a ser 90% mais baratos do que há 15 anos. Segundo um estudo do Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar (ISE), publicado em julho de 2024, o custo nivelado de eletricidade (LCOE) para usinas solares na Alemanha varia entre 4,1 e 6,9 centavos de euro/kWh. Quando as instalações fotovoltaicas em solo são combinadas com sistemas de armazenamento por baterias, o custo fica entre 6,0 e 10,8 centavos/kWh. Os custos de produção das usinas termelétricas a combustíveis fósseis são consideravelmente mais altos atualmente: a eletricidade gerada por usinas a carvão marrom custa entre 15,1 e 25,7 centavos, enquanto nas usinas a carvão mineral o custo varia de 17,3 a 29,3 centavos. Já a eletricidade de usinas nucleares custa entre 13,6 e 49,0 centavos/kWh. Isso demonstra que, com as usinas híbridas, além de proteger o meio ambiente, também economizaremos muito dinheiro. Elas serão uma garantia de preços baixos de eletricidade para a indústria, as pequenas e médias empresas e os lares no longo prazo.

As usinas híbridas atendem às redes

O armazenamento de baterias desempenha um papel fundamental nas usinas híbridas, aprimorando o gerenciamento de energia. As baterias permitem a arbitragem de energia – armazenando eletricidade quando os preços estão baixos e devolvendo-a quando a demanda está alta. Elas também fornecem serviços de estabilidade da rede, tornando as redes de energia mais resilientes e flexíveis. Os sistemas de controle avançados permitirão que essas usinas otimizem a lucratividade e, ao mesmo tempo, ofereçam suporteàrede.

Aproveitando ao máximo os pontos de conexão

Os pontos de conexãoàrede geralmente são um fator limitante quando se trata de implantar fotovoltaicos e energia eólica. Conectando ambas as gerações de energia solar e eólica e aumentando a capacidade em 250%, a utilização da capacidade de um ponto de conexãoàrede pode ser aumentada para 53%. Em contraste: as usinas fotovoltaicas têm uma taxa de utilização média de 13%. As usinas eólicas têm uma taxa de utilização de 33%. A Federação Alemã de Energia Renovável se refere a essa abordagem como “fruta ao alcance da mão”.

Intersolar Europe – ponto de encontro do setor solar internacional

A Intersolar Europe, realizada anteriormente este ano, de 7 a 9 de maio, exibirá as últimas tendências em usinas híbridas de energia fotovoltaica. Ambas as sessões serão em inglês. Na quarta-feira, 7 de maio, a Conferência Intersolar Europe realizará uma sessão sobre Usinas Híbridas de Energia Fotovoltaica II: Estratégias para Combinar Geração de Energia e Demanda de Energia das 14h às 15h30, e na quinta-feira, 8 de maio, uma sessão no Intersolar Forum (pavilhão A3, estande A3.150) discutirá usinas híbridas de energia das 15h às 16h30. Como parte da aliança The smarter E Europe, o evento espera mais de 3.000 expositores e 110.000 profissionais distribuídos em 19 pavilhões de exposição e uma área externa na Messe München. Para informações adicionais, visite: www.intersolar.de

