ITB 2025: Egito reforça laços turísticos com a Alemanha na feira de Berlim

O Ministro de Turismo e Antiguidades do Egito, Sherif Fathi, apresentará a nova estratégia de turismo do Egito na feira internacional de turismo ITB Berlin, destacando o papel crucial da Alemanha no desenvolvimento do setor. A Alemanha continua sendo a maior fonte de visitantes para o Egito. Em 2024, 1,7 milhão de turistas alemães viajaram para o Egito, representando um aumento de 5% em relação ao ano anterior. "Estamos confiantes de que o número de visitantes continuará a crescer em 2025", afirmou Fathi, que ocupa o cargo de Ministro de Turismo e Antiguidades desde julho de 2024. Esta será sua primeira participação na ITB Berlin como Ministro.

Em 2024, aproximadamente 15,7 milhões de viajantes internacionais visitaram o Egito, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, destacando a visão estratégica do país de atrair 30 milhões de turistas anualmente até 2030.

Destaques do turismo no Egito: história e cultura

O Egito é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, conhecido por sua rica história, cultura diversificada e paisagens deslumbrantes. O legado dos faraós, incluindo a última das Maravilhas do Mundo Antigo, atrai visitantes apaixonados por história e civilizações antigas. O Mar Vermelho, com suas águas cristalinas, é um destino popular para mergulhadores e famílias. Com acomodações de nível mundial a preços acessíveis e excelentes conexões aéreas internacionais, o Egito continua sendo um dos destinos turísticos mais procurados.

A abertura completa do Grande Museu Egípcio, prevista para o dia 3 de julho, será um dos maiores destaques deste ano. O maior museu do mundo dedicado a uma única civilização, após três décadas de planejamento e restauração, teve uma abertura parcial em 16 de outubro de 2024. Embora algumas seções ainda estejam em desenvolvimento, os visitantes já podem explorar o Grande Salão, as escadas, os jardins e algumas áreas de exposição. Durante a fase de pré-abertura do museu, em 2024, mais de 300.000 pessoas visitaram suas salas principais.

Saúde e bem-estar

O Egito também se consolidou como um destino de destaque para o turismo de saúde e bem-estar. De resorts de luxo no Mar Vermelho a oásis remotos no deserto, o país oferece experiências de bem-estar de nível mundial. Conhecido por suas fontes termais ricas em minerais e águas terapêuticas, o Egito oferece tratamentos para diversas doenças, como problemas de pele, doenças respiratórias e reumatismo. Alguns destinos de bem-estar notáveis incluem:

Oásis de Siwa , lar de mais de 200 fontes naturais usadas para tratamentos terapêuticos.

, lar de mais de 200 fontes naturais usadas para tratamentos terapêuticos. Oásis de Bahariya e Kharga , com águas termais ricas em enxofre.

, com águas termais ricas em enxofre. Aswan, conhecida por seus prestigiados resorts de spa, como Kato Doo Wellness e The Zen Wellness.

Desenvolvimento do turismo sustentável

O Egito está comprometido com o desenvolvimento sustentável de sua infraestrutura turística e a preservação de seu patrimônio cultural. Proteger a biodiversidade única do Mar Vermelho é um pilar central da estratégia de turismo responsável do Egito. Programas de certificação ambiental para resorts desempenham um papel fundamental nesses esforços, especialmente nas regiões costeiras que vão de El Gouna a Marsa Alam.

Como uma das principais participantes da ITB Berlin 2025, a Egyptian Tourism Authority convida os jornalistas para a seguinte coletiva de imprensa:

Data: Terça-feira, 4 de março de 2025

Horário: 15h00

Local: Messe Berlin Estande M4, CityCube Messedamm 22, 14055 Berlin

Para mais informações, acesse: https://www.experienceegypt.eg/en

Sobre a Egyptian Tourism Authority

A Egyptian Tourism Authority (ETA) foi fundada em 1981 para impulsionar o turismo internacional, destacando a longa história do Egito e promovendo as diversas atrações turísticas do país. A missão da ETA também inclui o fomento ao turismo doméstico, a conscientização sobre o turismo em todo o país e o fortalecimento da conexão entre os egípcios e seu patrimônio. A ETA se concentra na diversidade de atrações e destinos dentro do Egito e no desenvolvimento de estratégias e programas de marketing para promover o turismo, além de fornecer suporte técnico e de marketing. Ela também organiza e patrocina eventos turísticos, esportivos, sociais e culturais em todo o país. O Conselho de Diretores da ETA é presidido pelo Ministro do Turismo.

