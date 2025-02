McKay Brothers lança conectividade mais rápida entre Tóquio e a Europa

A McKay Brothers International lançou a conectividade de menor latência entre os principais centros de negociação de criptomoedas em Tóquio com os de Londres e Dublin. O novo serviço chega a uma latência inferior a 132 ms (ida e volta) entre Tóquio e Londres. O serviço Tóquio-Londres-Dublin da McKay liga os operadores hospedados na AWS em Tóquio e aqueles que negoceiam no Equinix LD4 em Londres e na AWS em Dublin. A mais recente rota da McKay complementa sua conectividade criptográfica de latência ultrabaixa existente de Tóquio a Hong Kong, Singapura, Chicago e Ashburn.

"A negociação de criptomoedas exige cada vez mais baixa latência", disse Francois Tyc, Diretor Geral da MBI. “Estamos satisfeitos em aproveitar nossos muitos anos de liderança em conectividade de latência ultrabaixa para finanças tradicionais, a fim de atender ao mercado de criptomoedas de baixa latência em rápido crescimento."

Anteriormente, a McKay aproveitou a infraestrutura existente criada para conectividade financeira tradicional para atender a operadores de criptomoedas. O novo serviço Tóquio-Londres-Dublin é a primeira infraestrutura de latência ultrabaixa da empresa desenvolvida exclusivamente com operadores de criptomoedas em mente.

Sobre a McKay Brothers International

A McKay Brothers International SA (MBI) é a principal provedora mundial de infraestrutura sem fio de latência ultrabaixa e tecnologia de dados do mercado. A empresa presta serviços a empresas de negociação mais sofisticadas e bem-sucedidas ativas nos mercados financeiros internacionais, tanto para finanças tradicionais como para operadores digitais. A MBI lançou sua primeira rede europeia em 2014 e sua primeira rede asiática em 2016. Os serviços da empresa cresceram de modo constante e se expandem aos principais centros financeiros da Europa e da Ásia. A maioria dos serviços da MBI oferece a menor latência disponível. É importante ressaltar que a melhor latência para qualquer serviço é oferecida em igualdade de condições para todos os clientes. Saiba mais em www.mckay-brothers.com.

