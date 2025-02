VeriSilicon revela redução de ruído de IA de baixo consumo e IPs de super-resolução de IA

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje o lançamento da mais recente série AI-NR e AI-SR de IPs de processamento de imagem baseados em inteligência artificial, incluindo os AINR1000 e AINR2000 para redução inteligente de ruído, e os AISR1000 e AISR2000 para super-resolução. Estas séries de IPs oferecem implementações econômicas, eficientes e otimizadas para PPA (desempenho, eficiência energética e área), com alta flexibilidade e escalabilidade, o que as torna ideais para uma grande variedade de aplicações, como automotiva, vigilância, jogos em nuvem, eletrônicos de consumo e muito mais.

Os IPs das séries AI-NR e AI-SR da VeriSilicon aproveitam os algoritmos de processamento de pixel de IA de propriedade da empresa para oferecer recursos avançados de processamento de imagem. Os IPs AINR1000 e AINR2000 reduzem significativamente o ruído, preservando detalhes complexos e precisão de cores, proporcionando um desempenho excepcional em condições de pouca luz ou iluminação complexa. Estes IPs reduzem efetivamente o ruído em cenas estáticas e dinâmicas, proporcionando visuais consistentemente claros e suavizados. O AINR1000 é compatível com resolução de 2560x1440 a 30 fps, o que o torna adequado para aplicações de baixa resolução e custos elevados, como câmeras de protocolo de Internet (IPCs) de nível básico. Já o AINR2000 oferece um desempenho superior, com uma resolução mais alta de 5600x4208 a 60 fps, atendendo a aplicações de ponta, como sistemas de vigilância avançados e câmeras esportivas.

Os IPs AISR1000 e AISR2000 apresentam uma resolução extremamente avançada baseada em inteligência artificial, permitindo upscaling de alta qualidade de Definição Padrão (SD), Alta Definição (HD) e Alta Definição Total (FHD) para 4K em diversas fontes de entrada, tais como vídeo em tempo real, jogos em nuvem e desktops virtuais em nuvem. Estes IPs utilizam uma combinação inovadora de camadas de operador para aprimorar detalhes finos e eliminar bordas irregulares, resultando em imagens de alta resolução mais nítidas e naturais. O AISR1000 suporta até 4K a 60 fps, enquanto o AISR2000 aproveita a arquitetura de mecanismo duplo para atingir 4K a até 144 fps, otimizando o desempenho e a eficiência energética. Com suporte para taxas de escala flexíveis de até cinco vezes, os IPs da série AI-SR oferecem qualidade visual e escalabilidade superiores, o que os torna ideais para aplicações que necessitam de aprimoramento de imagem de alta resolução em tempo real.

Aproveitando a inovadora tecnologia de comunicação de interface FLEXA da VeriSilicon, esses IPs podem ser perfeitamente integrados com o IP de Processamento de Sinal de Imagem (ISP) da VeriSilicon, IP de Unidade de Processamento de Vídeo (VPU) e IP de Processamento de Exibição, permitindo a integração eficiente e flexível nos pipelines de imagem existentes e aprimorando o desempenho geral do sistema. Além disso, estes IPs também podem ser integrados em pipelines de pixel de terceiros para oferecer flexibilidade em várias situações de uso.

“Os nossos IPs da série AI-NR e AI-SR têm como objetivo principal a melhoria significativa da qualidade da imagem, aproveitando a mais recente tecnologia de inteligência artificial, com ênfase no baixo consumo de energia e na eficiência do silício. Os IPs foram adotados com sucesso por diversos clientes em inúmeros dispositivos, incluindo câmeras alimentadas por bateria e processadores de aplicativos móveis. Além disso, nossos IPs da série AI-SR foram instalados em data centers para melhorar a transcodificação de vídeos para aplicativos de vídeo orientados por IA”, disse Weijin Dai, diretor de Estratégia, vice-presidente executivo e gerente geral da Divisão de IP da VeriSilicon. “Nossas soluções se integram perfeitamente para oferecer aprimoramento de imagem abrangente, permitindo que nossos clientes acelerem o desenvolvimento de produtos de última geração com desempenho superior. Olhando para o futuro, estamos expandindo nosso portfólio de tecnologias de pré-processamento de imagem (Reconstrução de Imagem) e pós-processamento (Aprimoramento de Imagem) baseadas em IA, apresentando continuamente novos recursos para aprimorar ainda mais a qualidade e a eficiência da imagem.”

Os IPs das séries AI-NR e AI-SR agora estão disponíveis para licenciamento e integração. Para mais informações ou para agendar uma demonstração, acesse www.verisilicon.com/en/ContactUs.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

