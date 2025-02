L&F lança coleção "Mulheres que Lideram''

A forma como uma pessoa se apresenta no ambiente profissional pode influenciar diretamente a percepção de liderança, credibilidade e autoridade. Atenta a essa realidade, a L&F Oficial, especialista em alfaiataria feminina, lança a campanha Mulheres que Lideram, um projeto que une moda e posicionamento profissional, trazendo uma coleção exclusiva e uma série de conteúdos voltados para a valorização da imagem pessoal.

Há 11 anos no mercado, a L&F Oficial lança coleções de alfaiataria com foco em mulheres do mundo corporativo. A nova coleção, que faz parte da campanha Mulheres que Lideram.

A força da alfaiataria na construção da imagem profissional



A nova coleção da L&F Oficial traz peças que transitam entre o clássico e o contemporâneo, permitindo combinações versáteis para diferentes ocasiões profissionais. Entre os destaques estão os conjuntos de alfaiataria em tons de champanhe e cereja. Além disso, blazers estruturados, calças de corte reto e camisas com tecidos leves.

Franciele Soares de Almeida, fundadora e diretora da L&F, conta que “a relação entre moda e carreira tem sido amplamente debatida nos últimos anos. Muitas mulheres reconhecem que uma escolha estratégica de vestuário pode impactar sua autoconfiança e a forma como são percebidas no ambiente de trabalho. A campanha Mulheres que Lideram reforça essa ideia, mostrando que a vestimenta não é apenas uma questão de estilo, mas também um reflexo da postura profissional e da identidade de cada mulher”.

Moda e liderança: um diálogo necessário



Além do lançamento da coleção, a campanha Mulheres que Lideram propõe um debate mais amplo sobre a importância da imagem na trajetória profissional feminina. Por meio de conteúdos e iniciativas voltadas ao público corporativo, a L&F Oficial amplia esse diálogo, trazendo reflexões sobre como a moda pode ser uma aliada estratégica no crescimento e na conquista de espaços de liderança.

A proposta da campanha vai além da moda. Segundo pesquisas da Temple University, citadas pela Forbes, a forma como uma pessoa se veste pode influenciar não apenas a percepção dos outros, mas também a sua autoconfiança e desempenho profissional. O estudo aponta que, ao se sentir bem com a própria aparência, um profissional tende a apresentar melhores resultados em sua função. A L&F Oficial reforça essa ideia, destacando que a imagem pessoal pode ser uma ferramenta estratégica no crescimento profissional.



A proposta é promover uma discussão sobre como a moda pode ser utilizada como uma ferramenta de posicionamento no ambiente profissional, indo além da estética e contribuindo para a construção de uma imagem alinhada aos objetivos de cada indivíduo.

L&F Oficial na alfaiataria feminina



A L&F Oficial se especializou em alfaiataria para mulheres que desejam se vestir com sofisticação e confiança. A marca tem o compromisso de oferecer peças atemporais, funcionais e elegantes, sempre alinhadas às necessidades da mulher contemporânea.

A coleção Mulheres que Lideram reforça esse propósito, mostrando que a presença feminina no mundo profissional pode ser potencializada pela forma como se vestem. A campanha celebra não apenas a estética da alfaiataria, mas também a importância de uma imagem alinhada com os objetivos e a identidade de cada mulher.

Website: https://www.lefoficial.com.br/