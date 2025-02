Plataforma digital é lançada para impulsionar vendas no setor automotivo

Uma startup sediada em Salvador, Bahia, anuncia o lançamento de uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) voltada para o setor automotivo, com o objetivo de aumentar as vendas de concessionárias e revendas de veículos. A solução encontrada integra automação de marketing e ferramentas financeiras, visando otimizar a gestão de leads e impulsionar a conversão de vendas. O projeto já demonstrou resultados em um projeto-piloto com concessionárias baianas.

O sistema foi desenvolvido para “reciclar” leads, ou seja, resgatar o contato com clientes que não fecharam negócio de imediato e mantê-los engajados no funil de vendas. Segundo a empresa, muitas concessionárias e revendas ainda utilizam planilhas para organizar dados de vendas, um método considerado vulnerável à perda de informações e ao abandono de clientes.

“Muitas empresas ainda utilizam planilhas para organizar dados de vendas, um método que se mostra vulnerável à perda de informações e ao abandono de clientes que não concretizam a compra em um primeiro momento. Por outro lado, os sistemas que existem no mercado não possuem a união de multiplataformas, sendo assim, as lojas precisam usar várias plataformas para completar o processo de venda”, avalia o executivo Daniel Cruz, CEO da Recicla Lead CRM.

O projeto-piloto da plataforma, implementado em mais de 60 lojas e concessionárias, apresentou um crescimento de até 30% no faturamento das empresas participantes. A partir daí, a empresa iniciou a expansão para mais de 3.500 lojas de carros em todos os estados do Brasil. Em março, estão previstas negociações para a entrada nos mercados do México, Colômbia e Portugal.

A plataforma oferece funcionalidades como integração multicanal (WhatsApp Business, Instagram e Facebook), gestão de equipes, integração com portais de anúncios e ferramentas financeiras de F&I (Finance and Insurance) para simulação de financiamentos e seguros. Além disso, a empresa oferece um programa de remuneração para os clientes.

“Vimos que muitas ideias compartilhadas tinham uma boa sinergia. Assim que começamos a operar percebi que se tratava, de fato, de um sistema que nasceu para o lojista e que se preocupava em gerar não só leads, mas valor. Quem conhece o projeto logo percebe que esse CRM veio para ficar”, afirma Mauro Cheister, lojista de venda e locação de veículos.

A empresa destaca que o sistema permite avaliar financiamentos diretamente na plataforma e oferece soluções de consórcio e seguro, visando aumentar o faturamento das lojas. A plataforma também oferece ferramentas para a legalização de documentos de veículos, como Renave, consulta de placas e vistoria cautelar.

“Era necessário oferecer várias soluções, mais do que só o CRM. Então demos destaque ao F & I, por ser um diferencial. Pode avaliar o financiamento direto na plataforma, pode ter incremento no faturamento com o consórcio, o seguro. Dessa forma, há também o atendimento com pessoalidade, acompanhamento firme dos resultados e dedicação de todos. Entendemos que uma loja pequena, deixa de faturar em média R$ 25.000 por mês sem ter um setor de F&I”, avalia Cruz.

A Recicla Lead CRM iniciou suas atividades há cinco anos, com o desenvolvimento de planilhas de acompanhamento de vendas. Em 2022, a empresa passou a atuar como SDR (Pré-atendimento). Em 2023, o sistema foi desenvolvido e testado por um grupo de concessionárias parceiras.

A empresa planeja continuar aprimorando a plataforma e expandir sua atuação para outros países. Atualmente, a equipe comercial conta com mais de 100 colaboradores. A empresa também está em negociações para um aporte de investimentos.

