Plataforma de patrocínios amplia setor de eventos no país

A plataforma Patrocinaí é uma solução digital que atua como um marketplace voltado para a conexão entre organizadores de eventos/projetos e empresas interessadas em patrocínios. A ferramenta permite que organizadores cadastrem suas iniciativas, detalhando objetivos e necessidades, enquanto as marcas podem buscar projetos alinhados aos seus interesses estratégicos.

A tecnologia centraliza informações em um ambiente digital, facilitando a visualização de dados estruturados e agilizando o processo de busca e seleção. O objetivo da plataforma é estruturar e simplificar a intermediação entre as partes, promovendo maior transparência e organização no setor de patrocínios. A proposta é oferecer um canal digital que otimiza a conexão entre demandas e oportunidades, sem interferir diretamente nas negociações ou garantir resultados específicos.

Criado para resolver um dos principais desafios do setor — a dificuldade de encontrar o patrocinador ou projeto ideal — Guilherme Mahlow, cofundador e CMO da plataforma, explica: “Queremos criar uma experiência que economize tempo, maximize resultados e fortaleça a relação entre marcas e projetos patrocináveis”.

Como funciona o Patrocinaí?

O processo na plataforma é estruturado de forma que organizadores e produtores possam cadastrar seus projetos, fornecendo informações como público-alvo, local, data e diferenciais, além de anexar imagens e vídeos. Esses projetos ficam disponíveis em uma seção da plataforma, onde empresas interessadas podem explorar as opções, solicitar contatos comerciais e receber propostas detalhadas.

Por outro lado, os patrocinadores têm acesso a um espaço centralizado com as principais informações dos projetos, o que auxilia na análise e tomada de decisão. De acordo com Emerson Rodrigues, CTO do Patrocinaí, a plataforma busca "oferecer segurança e praticidade, permitindo que as empresas encontrem projetos alinhados ao seu público e avaliem o potencial de retorno de forma clara".

O que o Patrocinaí oferece?

Para organizadores, a plataforma permite o cadastro de projetos, com a inclusão de informações como público-alvo, diferenciais, local e data. Além disso, é possível criar uma página exclusiva para apresentar os projetos a potenciais patrocinadores.

Para patrocinadores, a ferramenta centraliza eventos e projetos alinhados às estratégias de marketing. As marcas podem analisar informações detalhadas, solicitar propostas e realizar negociações diretamente com os organizadores.

Para o ecossistema, há uma seção dedicada à conexão com parceiros e fornecedores, como consultorias, serviços de audiovisual, brindes, alimentos e bebidas, logística, entre outros, com o objetivo de simplificar a gestão de toda a jornada de patrocínio.

Segundo André Nunes, cofundador e CEO da plataforma, o Patrocinaí busca criar um ambiente colaborativo para o mercado de eventos, facilitando a conexão entre marcas e projetos.

Para quem é o Patrocinaí?

Para todo o ecossistema de projetos patrocináveis, desde organizadores de eventos de pequeno, médio e grande porte que desejam profissionalizar sua captação de patrocínios até marcas que buscam diversificar sua presença e ativar seu branding em projetos impactantes.

Com uma interface acessível e foco na conexão entre as partes, o Patrocinaí busca ser a principal ferramenta do setor.

Mais informações estão disponíveis em patrocinai.com.br, onde é possível conhecer a plataforma e seu funcionamento no mercado de patrocínios.

Website: https://patrocinai.com.br