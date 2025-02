Uniformes usados ganham novo uso com a economia circular

Apenas 1% das roupas usadas são recicladas para a criação de novas peças, segundo o estudo New Textiles Economy, feito pela Fundação Ellen MacArthur, instituição global que incentiva a sustentabilidade no planeta. Segundo o levantamento, mais de US$ 500 bilhões são perdidos todos os anos devido à subutilização de roupas e à falta de reciclagem. A economia circular tem ganhado cada vez mais espaço no mercado e a reutilização de materiais, a valorização da mão de obra e o desenvolvimento de processos mais eficientes são pilares desse movimento.

Em busca de soluções sustentáveis para o descarte de uniformes fora de uso, a Binatural, especialista na produção de biodiesel, aderiu ao Programa Rede Costura, uma iniciativa do Sesc que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade na área de costura e moda, promovendo inclusão social e geração de renda. O projeto oferece cursos, oficinas e suporte técnico para que as participantes possam desenvolver habilidades na confecção de roupas e acessórios, além de fomentar a criação de redes colaborativas de produção. A iniciativa também busca conectar essas mulheres ao mercado, possibilitando a venda de seus produtos e incentivando o empreendedorismo. Apenas em 2024, foram arrecadados mais de 400kg de roupas. O trabalho é feito em parceria com o Sesc de Salvador e de Feira de Santana, na Bahia.

"Estamos comprometidos em não apenas minimizar nosso impacto ambiental, mas também em investir na capacitação das comunidades onde atuamos, no caso, na Bahia, onde está localizada uma de nossas unidades fabris. Essa iniciativa exemplifica a cultura Environmental, Social and Governance (ESG), em que a sustentabilidade vai além da produção de biodiesel, mas se estende a todas as nossas ações e parcerias. Por meio desse projeto, transformamos o que seria resíduo em uma oportunidade de trabalho e aprendizado para famílias de baixa renda", comenta André Lavor, CEO da Binatural.

A Renova Lavanderia Industrial presta o apoio ao Programa Rede Costura com o recolhimento e higienização do material. A Binatural doou os uniformes que seriam descartados em função do desgaste dos tecidos. A Renova higieniza e descaracteriza as peças com a retirada de logotipos e faz a doação da matéria-prima para as oficinas de costura, nas quais as participantes aprendem a confeccionar e customizar novas peças, que serão posteriormente vendidas.

Esta iniciativa é um exemplo de que a economia circular tem ganhado cada vez mais espaço no setor da moda. A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX), tem incentivado o setor a adotar práticas sustentáveis em toda cadeia de valor. Ao contrário do modelo tradicional de produção, a economia circular propõe uma abordagem equilibrada por meio de práticas como reúso, reparo, remanufatura e reciclagem.



“No Brasil, diversas ações estão se destacando ao transformar resíduos têxteis em novas matérias-primas ou produtos, promovendo uma moda mais sustentável e inclusiva”, diz Edmundo Lima, diretor-executivo da ABVTEX. “Afinal, ao integrar essas práticas, além de minimizar o impacto ambiental, também são criadas oportunidades econômicas e sociais, demonstrando que a moda sustentável pode ser transformadora”, conclui.