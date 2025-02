Setor de franquias cresce 13% em 2024 e fatura R$ 273 bilhões

O mercado de franquias brasileiro surpreendeu em 2024, registrando um crescimento nominal de 13,5% e alcançando um faturamento total de R$ 273 bilhões. O desempenho, revelado pela pesquisa trimestral da Associação Brasileira de Franchising (ABF), superou a projeção inicial de 10% para o ano, demonstrando a resiliência e capacidade de adaptação do setor.

No quarto trimestre, o mercado de franquias apresentou um crescimento de 11,3%, totalizando R$ 81,086 bilhões, impulsionando o resultado anual e confirmando a tendência de alta. A ABF desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do setor, oferecendo suporte e orientação a franqueadores e franqueados.

O aumento do poder de compra da população, o crescente interesse pelo empreendedorismo, a expansão para novas regiões e a inovação das franquias foram os principais fatores que contribuíram para o crescimento. Além disso, o franchising oferece diversas oportunidades para quem busca investir em um negócio próprio, com modelos de negócio testados e marcas reconhecidas.

Abaixo, uma seleção com franquias que têm demonstrado crescimento ao longo dos anos.

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros.

Musteak

A Musteak é uma steakhouse e boutique de carnes premium, especializada em cortes de produção própria. Com origem em uma tradição familiar de mais de 30 anos, a marca está em expansão e oferece oportunidades de franquia para quem deseja levar essa experiência a novas regiões.

Ital’In House

A Ital’In House é uma rede de franquias de comida italiana no Box que atua com modelo de delivery. A marca conta com cerca de 150 unidades em operação com produtos que vão de macarrão, nhoque, até risotos. O papel do franqueado é atuar com a administração da unidade, divulgação e vendas.

Ecodecor

A Ecodecor é uma rede de franquias especializada em decoração e revestimentos de parede. Com linha exclusiva de produtos desenvolvidos em fábrica própria e fornecedores homologados, a empresa não atua apenas com a venda de materiais para revestimentos de parede, mas também oferece atendimento completo. O cliente, ao escolher o revestimento, já recebe o produto aplicado no imóvel desejado. São centenas de opções que vão do papel de parede líquido (Ecopaper) até linhas de revestimentos internos e externos.

Ampère Academia de Eletroestimulação

A Ampère é uma rede de academias especializada em eletroestimulação muscular, que oferece uma alternativa tecnológica para quem busca emagrecimento, tonificação e condicionamento físico. Fundada com a missão de democratizar o acesso à eletroestimulação no Brasil, a Ampère proporciona treinos rápidos de 20 minutos que ativam simultaneamente todos os grupos musculares.

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial.

Engenheiro dos Óculos

O Engenheiro dos Óculos é uma rede de franquias especializada no conserto de óculos, fundada por Vanderlei Becker. São mais de 16 mil consertos realizados ao longo dos anos. O negócio está em expansão e busca novos franqueados.

Galo Zé

Criada em 2017, a Galo Zé é uma rede de franquias de frango frito. Com uma linha exclusiva de mais de dez molhos, a marca aposta em uma gestão estruturada e organizada para crescer.

Sua Coxinha

Fundada em 2017, em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, a Sua Coxinha é uma rede de franquias de lanchonetes especializadas em coxinhas. Em rápida expansão, a empresa já possui 14 unidades em operação. O papel do franqueado é atuar na administração da unidade.

Dr. Escritura

A Dr. Escritura é uma rede de franquias especializada em regularização de imóveis. Com mais de 15 anos de atuação, a empresa ajuda donos de terrenos, casas, espaços comerciais e outros com a regularização junto aos órgãos públicos. Isso tanto na parte urbana, quanto na rural. Tudo pensado para tornar o processo simples e acessível.

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com 60 unidades espalhadas pelo Brasil.