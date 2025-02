WSO2Con 2025 destaca ‘modernização platformless’ em evento

A WSO2Con 2025 permitirá que as empresas adotem a “Modernização sem Plataforma”, apresentando estratégias, insights de especialistas e inovações que simplificam o desenvolvimento, aceleram a transformação digital e preparam as infraestruturas de TI para o futuro. Durante os três dias de eventos, as palestras, histórias de clientes e discussões técnicas explorarão como as empresas podem transformar a inovação digital — eliminando as complexidades das plataformas tradicionais, seja adotando uma plataforma de desenvolvedor interna de nível empresarial ou aproveitando as ofertas de software como serviço para construir a sua própria.

O evento acontecerá de 18 a 20 de março de 2025, em Barcelona, ??Espanha, no Palau de Congressos da Catalunya.

Oferecendo uma experiência de plataforma sem complexidade

A modernização platformless visa redefinir a forma como as organizações criam, implantam e gerenciam aplicativos. As plataformas tradicionais geralmente apresentam sobrecarga operacional, exigindo que as empresas mantenham a infraestrutura e naveguem em configurações complexas. Na WSO2Con 2025, os executivos e especialistas do setor da WSO2 explorarão o que a modernização sem plataforma significa para as empresas, oferecendo insights sobre:

Como as empresas podem oferecer experiências amigáveis ??ao desenvolvedor sem a sobrecarga do gerenciamento de plataformas;

Estratégias para permitir o desenvolvimento de aplicativos rápido, seguro e escalável, alimentado por gerenciamento de API, integração e soluções de identidade;

O papel das plataformas internas de desenvolvimento (IDPs) na modernização da entrega de software com IA, Kubernetes e arquiteturas nativas da nuvem.

Palestras e histórias de sucesso de clientes

Em seu painel de abertura, o fundador e CEO da WSO2, Sanjiva Weerawarana discutirá a visão de modernização platformless com especialistas técnicos da WSO2, proporcionando sessões aprofundadas sobre como a tecnologia sem plataforma está moldando o futuro da integração, gerenciamento de API e gerenciamento de identidade e acesso.

Jeremy Schneider, sócio sênior e codiretor de software global e práticas de tecnologia da McKinsey and Company, apresentará uma estrutura para navegar pela evolução na economia digital em sua palestra Toda empresa é uma empresa de software.

Em outras apresentações principais, Amy Bingham, vice-presidente e diretora de informação da Pekin Insurance, compartilhará aprendizados sobre como Pequim se reconstruiu ao longo do último ano.

Jonathan Pearl, diretor-executivo de gerenciamento de produtos de tecnologia da empresa de serviços financeiros BNY Mellon, abordará o poder das APIs e como elas podem ser usadas para impulsionar a modernização, a inovação e a colaboração — tanto interna quanto externamente. Ele discutirá os princípios-chave e as melhores práticas para projetar, construir, descobrir e governar APIs, bem como as mudanças culturais e organizacionais necessárias para apoiar com sucesso uma estratégia API first.

As inscrições para a WSO2Con 2025 ainda estão abertas e, para se inscrever e ver a agenda completa, basta visitar https://wso2.com/wso2con/2025/.

Website: https://wso2.com/wso2con/2025/