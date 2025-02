American Tourister lança seu primeiro site oficial no Brasil

A American Tourister, companhia de bagagens presente no mercado desde 1933 e com o ex-jogador de futebol Kaká como embaixador, anuncia o lançamento de seu primeiro site oficial no Brasil. Com a criação dessa plataforma digital, a marca amplia sua presença no país e busca oferecer aos consumidores uma experiência de compra on-line mais ágil e prática.

Este lançamento marca uma etapa importante na presença digital da American Tourister no país e demonstra o interesse da empresa em se posicionar de maneira mais direta no mercado digital, consolidando sua presença local. Além de facilitar a compra direta, o site serve como um ponto de contato entre a marca e seus clientes brasileiros, permitindo a promoção de novos lançamentos e suporte ao cliente de forma mais eficiente.

Em um cenário cada vez mais digital, a criação do site oficial da marca fortalece ainda mais a estratégia de negócios da companhia, que tem como objetivo ampliar o alcance de seu portfólio no país e estabelecer um relacionamento mais direto com seu público.

O novo site apresenta um design funcional e otimizado para dispositivos móveis, proporcionando uma navegação intuitiva e uma interface mais amigável. A plataforma oferece uma visão detalhada das diferentes coleções da marca, com informações sobre características técnicas dos produtos, materiais e funcionalidades específicas. Além disso, em breve, será possível consultar os pontos de venda de parceiros que disponibilizam os modelos da American Tourister em suas lojas físicas.

Este lançamento é um marco importante para a American Tourister no Brasil, pois é a primeira vez que a marca conta com um site próprio dedicado ao público brasileiro. A iniciativa reflete uma estratégia de expansão digital da empresa, que visa não apenas aumentar sua visibilidade, mas também adaptar-se às novas demandas de consumo, com foco no comércio eletrônico e na experiência do usuário.

Com o lançamento do novo site, a empresa se posiciona de maneira mais direta e eficaz no mercado, acompanhando a crescente digitalização do setor de bens de consumo. O canal digital também amplia a presença da marca no Brasil, buscando proporcionar maior alcance e engajamento com consumidores de diferentes regiões.

O portfólio da marca continuará disponível no site oficial da Samsonite, grupo ao qual a American Tourister pertence, até 10 de maio de 2025. Após essa data, as malas e acessórios de viagem estarão disponíveis exclusivamente no site da American Tourister Brasil.

Website: https://americantourister.com.br/