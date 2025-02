Carnaval no RJ aumenta buscas por acomodações no Airbnb

Com a aproximação do Carnaval, viajantes do Brasil e do mundo se preparam para curtir a folia no Rio de Janeiro. A festa na capital fluminense movimentou as buscas por acomodações no Airbnb e, segundo dados da plataforma – que comparam buscas domésticas e internacionais para estadias na cidade feitas para o período de 1º a 6 de março de 2024 e 28 de fevereiro a 5 de março de 2025 – entre os usuários no Brasil, houve um crescimento de 1000% nas buscas em comparação ao mesmo período do ano passado, enquanto para os foliões internacionais, o aumento foi de mais de 205% no mesmo período.

Entre as principais cidades brasileiras de origem dos hóspedes que viverão o Carnaval do Rio de Janeiro em alguma acomodação no Airbnb estão:

São Paulo (SP)

Porto Alegre (RS)

Campinas (SP)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)



Conhecido internacionalmente pelas celebrações de Carnaval, seja nos blocos de rua ou na Sapucaí, o Rio de Janeiro também receberá viajantes de fora do Brasil, vindos principalmente dos seguintes países, segundo dados internos do Airbnb:

Estados Unidos

França

Reino Unido

Argentina

Chile



Segundo dados do Airbnb, a média de noites reservadas por hóspedes na plataforma no período do Carnaval é de 10 dias. Para aqueles que já planejam estar no Rio de Janeiro no fim de semana pós-carnaval - ou para aqueles que tiverem a oportunidade de esticar um pouco mais a folia, a cantora, e nova anfitriã no Airbnb, Anitta, está convidando até dois hóspedes para uma experiência completa de Carnaval no Airbnb

Anitta receberá até dois hóspedes para uma estadia de três noites em sua acomodação preferida no Airbnb, uma cobertura em Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante a experiência, entre 7 e 10 de março, os hóspedes poderão acompanhar a cantora em cima do trio do Bloco da Anitta, ir a um churrasco em sua nova casa e conferir uma performance da estrela em um camarote na Marquês de Sapucaí, com direito a assistir ao Desfile das Campeãs. As solicitações de reserva podem ser feitas a partir de 28 de fevereiro, às 11h, horário de Brasília, em airbnb.com/carnavaldaanitta. Esta estadia de três noites não é um concurso e está disponível para um hóspede, com a possibilidade de um acompanhante. A reserva da acomodação estará sujeita aos Termos de Serviço do Airbnb.

Website: http://airbnb.com/carnavaldaanitta