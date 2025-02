Bitget atualiza prova de reservas para fevereiro de 2025, índices de reserva aumentam para 186%

VITÓRIA, Seychelles, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal exchange de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, divulgou seu relatório de prova de reservas para fevereiro de 2025. A nova captura de dados destaca um aumento das reservas para 186%, acima do compromisso de 100%. A mais recente prova de reservas da Bitget reafirma sua estabilidade financeira e transparência, demonstrando um forte índice total de reservas.

A exchange mantém reservas substanciais em ativos importantes, garantindo mais do que a cobertura total dos fundos dos usuários. A análise detalhada revela um índice de reserva de 322% para Bitcoin, com mais de 19.393 BTC mantidos contra 6.030 BTC em passivos dos usuários. Da mesma forma, as reservas de Ethereum estão em 173%, com 199.433 ETH armazenados, superando os 115.051 ETH em ativos dos usuários. As reservas de stablecoins também são robustas, com USDT em 138% e USDC em 121%, demonstrando um forte respaldo.

A verificação do hash da raiz de Merkle adiciona uma camada extra de transparência, permitindo que os usuários verifiquem seus ativos de forma independente dentro do sistema da Bitget. Com 35 milhões de registros incluídos na árvore de Merkle, a exchange continua priorizando a responsabilidade. O relatório destaca o compromisso da Bitget em proteger os ativos dos usuários, mantendo a integridade operacional. Ao manter reservas consistentemente acima dos passivos, a Bitget reforça a confiança em sua saúde financeira, posicionando-se como uma plataforma segura e confiável para traders e investidores de criptomoedas.

A atualização da prova de reserva demonstra os esforços da Bitget em manter reservas superiores ao padrão do setor de 100%, garantindo efetivamente a segurança dos ativos dos usuários. A plataforma tem capacidade para cobrir saques dos usuários, mesmo que todos os ativos sejam retirados.

Além de manter uma prova de reserva acima do padrão do setor, a Bitget oferece proteção adicional aos seus usuários com um Fundo de Proteção de US$ 300 milhões, agora avaliado em mais de US$ 570 milhões, de acordo com seu mais recente relatório do fundo de proteção. Isso confereàplataforma uma camada extra de resiliência contra ameaças cibernéticas.

Para rastreamento em tempo real da prova de reserva, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a líder em exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Com mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com sua funcionalidade pioneira de copy trading e outras soluções de negociação, além de oferecer acesso em tempo real aos preços do Bitcoin, Ethereum e de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma exchange de criptomoedas multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, mercado de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do LESTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro de boxe) e ?lkin Ayd?n (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e6e37dd-29ad-4275-b259-d9650b21488f

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001050921)