Schneider Electric implementará polo de soluções energéticas

Promover uma transição energética justa, ampliando o acesso à energia sustentável e eficiente nas comunidades da região amazônica. Estes são os principais objetivos do “Polo de Soluções Energéticas Sustentáveis para a Amazônia”, que será implementado até setembro de 2025 na duas comunidades: a comunidade indígena Três Unidos e a ribeirinha Tiririca, no Amazonas. A iniciativa é liderada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e pela Schneider Electric. Assinada na Casa G20, no Rio de Janeiro, a parceria terá duração de dez anos.

O novo polo funcionará no Núcleo de Inovação e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Nieds) Assy Manana. Seu enfoque será em promover tecnologias de gestão energética e estratégias inteligentes, sustentáveis, eficientes e acessíveis, priorizando o consumo consciente e justo, além de reduzir desperdícios. A finalidade é apoiar as comunidades locais na transição a um modelo de consumo mais equilibrado, em harmonia com a biodiversidade e o desenvolvimento local e a diminuição das emissões.

“As fontes limpas representam uma abertura de novos horizontes na fomentação da bioeconomia e da educação. A energia é um facilitador capaz de criar condições para o desenvolvimento sustentável e gerar esperança por uma Amazônia próspera, com melhoria de renda e indicadores sociais, mantendo a floresta em pé”, afirma o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana.

“A transição energética justa é um ponto importante quando falamos em promover o desenvolvimento sustentável. Na Schneider Electric, acreditamos que todos devem ter acesso a soluções que tornem o consumo de energia mais inteligente, eficiente e sustentável, especialmente em comunidades com menos acesso à energia, como as da Amazônia”, afirma Rafael Segrera, presidente da Schneider Electric para a América do Sul.

A Schneider Electric e a FAS já colaboram desde 2012 em projetos de fontes renováveis para a Amazônia e agora expandem esse trabalho com a proposta de oferecer alternativas inovadoras para o uso responsável do recurso gerado na região.

Foco na educação e no uso consciente e responsável da energia

O Polo de Soluções Energéticas Sustentáveis terá um foco em educação, oferecendo treinamentos e qualificação profissional às comunidades para capacitá-las na implementação e no gerenciamento de sistemas energéticos inteligentes e eficientes. Além disso, o espaço será uma vitrine para práticas de uso responsável da energia e sediará eventos e visitas de campo que promovam a troca de conhecimentos.

"Acreditamos que o acesso à energia é um direito humano básico, assim como o seu uso responsável – e existem soluções para isso. Também neste sentido, a educação é fundamental. Por isso, a Schneider Electric tem como meta treinar um (1) milhão de pessoas em gestão de energia até o fim de 2025 em todo mundo, e a Amazônia faz parte desse universo. Essa capacitação vai além da transferência de conhecimento técnico - ela busca empoderar as comunidades locais para que possam aplicar soluções práticas no dia a dia, contribuindo para sua autonomia energética e melhoria na qualidade de vida", acrescenta Segrera.

Visando gerar resultados de impacto socioambiental, como a redução do desmatamento e o fortalecimento do posicionamento do Brasil na COP30 rumo à Agenda 2030, o Polo engloba temas transversais como educomunicação, acesso à cultura, conservação da biodiversidade, qualificação profissional e enfrentamento da emergência climática. Com isso, estima-se beneficiar 28 comunidades localizadas na APA Rio Negro e RDS Puranga Conquista, atendendo mais de mil famílias.

"Energia, água e comunicação são essenciais para a prosperidade na Amazônia e estão interligadas. O número de pessoas sem acesso à energia na região é significativo, chegando a quase um (1) milhão", diz a superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades, Valcléia Lima Solidade. "Quando temos empresas como a Schneider Electric empenhadas em implementar soluções energéticas, ficamos felizes em contribuir. Acreditamos que, por meio desse projeto, daremos ainda mais visibilidade à energia limpa para o bem da Amazônia e levaremos dignidade às populações locais".

A parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Schneider Electric foi fortalecida pela Aliança de Empresas Francesas pela Amazônia Viva, firmada em março de 2024 pela FAS e pela Câmara do Comércio França-Brasil. O objetivo dessa aliança é facilitar o engajamento de empresas francesas em projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia.

