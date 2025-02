Bancorbrás Turismo registra crescimento no turismo corporativo

O mercado de viagens corporativas tem movimentado a economia do país. E, no último ano, a Bancorbrás Turismo vem apresentando resultados expressivos mês a mês. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2024, a empresa registrou um aumento de 6,23% nas emissões, em comparação com 2023. Entre os serviços mais procurados pelos clientes está o serviço de hospedagem, que registrou crescimento de 35,67%, enquanto as passagens aéreas tiveram alta de 6,95%, no mesmo período.

A empresa vem acompanhando os bons resultados do setor corporativo que, em 2024, faturou R$ 13,5 bilhões, número superior aos de 2022, quando registrou 11,2 bilhões. A informação foi divulgada pelo Ministério do Turismo com dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ABRACORP).

Carlos Eduardo Pereira, diretor-executivo da Bancorbrás Turismo, aponta que o diferencial da empresa está na consultoria especializada e personalizada. "A nossa equipe está de prontidão para montar o itinerário de acordo com o objetivo, orçamento e diretrizes definidas pela política de viagens da empresa, com foco em oferecer a melhor experiência para o colaborador", afirma.

Investir no turismo corporativo é importante para o desenvolvimento e relacionamento da empresa. Ele representa uma estratégia positiva no que diz respeito ao networking, expansão da atuação, relevância para o mercado e ganhos financeiros. "As viagens de negócios são perfeitas para abrir portas para novas oportunidades e fechar contratos e parcerias que fazem a diferença", comenta o diretor.