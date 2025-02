Estudo revela fatores que influenciam a percepção de valor na reforma de pneus

Um artigo publicado na Revista de Gestão Social e Ambiental em janeiro de 2025, conduzido pelos pesquisadores Mateus Silva Santos, Roberto Flores Falcão e Francisco Carlos Barbosa dos Santos, lança um olhar aprofundado sobre o comportamento de compra de pequenos frotistas no Brasil. O estudo é focado na percepção de valor na decisão de reforma de pneus.

No Brasil, onde o transporte rodoviário domina o modal logístico, a reforma de pneus se destaca como solução essencial para a redução de custos, podendo diminuir em até 57% o gasto por quilômetro rodado. Além disso, os autores destacam que a decisão de reformar pneus não depende apenas do preço, mas também de fatores como segurança, conveniência, fidelidade e reputação das empresas reformadoras.

O estudo analisou dados de 109 caminhoneiros autônomos e pequenos frotistas das regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Goiás e Norte de São Paulo. Foram identificados seis principais construtos que impactam a percepção de valor: segurança, fidelidade, custo-benefício, reputação, conveniência e aspectos sentimentais. Entre os quatro perfis de frotistas agrupados, a segurança e fidelidade foram, unanimemente, apontadas como os critérios mais relevantes. Posteriormente, as principais dimensões observadas em seu comportamento, em ordem decrescente, são:

Cluster 1: caminhoneiros casados, com 1 caminhão, de 30 a 39 anos, priorizam reputação, custo-benefício, conveniência e sentimental;

Cluster 2: frotistas com até 4 caminhões, de 50 a 59 anos, valorizam reputação, sentimental, custo-benefício, conveniência;

Cluster 3: donos de 1 ou 2 caminhões, de 40 a 49 anos, valorizam sentimental, um equilíbrio entre custo-benefício e reputação e por ultimo conveniência;

Cluster 4: jovens autônomos, com até 5 caminhões priorizam reputação, custo-benefício, conveniência e sentimentalImpacto no Setor

Como enfatiza um dos autores da pesquisa, Mateus Silva Santos, também vice-coordenador do núcleo COMJOVEM do Triângulo Mineiro, “entender os fatores que moldam a decisão de compra é essencial para criar relações mais sólidas com o cliente e impulsionar a eficiência do transporte rodoviário no Brasil”.

