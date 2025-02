Fitzei é a nova marca de snacks saudáveis da Vitafor

O mercado de alimentos saudáveis e bem-estar segue em expansão, passando de US$ 516,54 bilhões em 2023 para US$ 554,04 bilhões em 2024, com projeção de atingir US$ 859,43 bilhões até 2030, segundo estudo. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da conscientização sobre a saúde, elevando a demanda por opções que oferecem benefícios funcionais e praticidade.

Acompanhando esse potencial, a Vitafor expande sua atuação para além de suplementos alimentares e lança a marca de snacks saudáveis Fitzei. São barras de whey protein com recheios naturais, nos sabores: banoffee, frutas vermelhas e paçoca. Elas possuem 12 gramas de proteína, são zero glúten, sem adição de açúcares ou gorduras trans, além de serem fonte de fibras e Vitamina E.

Débora Dutra, diretora de marketing da Fitzei e da Vitafor, revela que a marca foi criada para atender o consumidor que busca por praticidade aliada à qualidade de vida. “Os produtos são voltados a quem não abre mão de uma alimentação equilibrada e saborosa”.

A nutricionista da Vitafor, Lucila Santinon, explica que as proteínas são de suma importância dentro dos macronutrientes essenciais para a nutrição do organismo. “Conhecidas também como grupo dos construtores, elas desempenham importante papel no reparo, na construção e na manutenção das células, bem como no transporte e na defesa do organismo”, explica.

A especialista também comenta que, independentemente da prática de atividade física e estilo de vida, todos necessitam deste macronutriente para cumprimento de seus benefícios e nem sempre é possível suprir somente com as refeições. “Uma dieta com deficiência de proteínas pode levar a quadros de desnutrição, prejuízos na produção de hormônios, consequentemente desregular muitos processos metabólicos e aumentar a predisposição à obesidade e ao acúmulo de gordura”, comenta Lucila.

A nutricionista enfatiza que cada organismo tem suas necessidades individuais e a adequação do consumo proteico deve ser baseada por muitos fatores que precisam ser avaliados por um profissional da saúde. E as barras de whey protein podem ser inseridas no dia a dia como complemento, para o lanche rápido e nutritivo, nunca substituindo uma refeição.

Quanto ao nome Fitzei, foi escolhido com o objetivo transformar “fit” em verbo, apresentando um novo conceito de consumo consciente. “Por exemplo, eu fitzei hoje. A tônica é remeter a uma filosofia de vida que une saúde, bem-estar, sabor e praticidade”, comenta Débora.

As barras proteicas são produzidas na fábrica própria da Vitafor, em Araçoiaba da Serra, de onde são distribuídas para todo o Brasil. Fitzei já está disponível em plataformas de vendas on-line e poderá ser encontrada nas principais redes de drogarias do país, lojas especializadas em produtos saudáveis, canais alimentares e body shop.

Website: https://www.instagram.com/fitzeisnacks/