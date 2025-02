The Estée Lauder Companies faz parceria com Serpin Pharma, Inc para desenvolver ingredientes inovadores para cuidados com a pele que promovam a longevidade

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (ELC) anunciou hoje uma cooperação com a empresa de biotecnologia Serpin Pharma, que visa explorar como sua pesquisa anti-inflamatória pode ser aplicada em cosméticos, a fim de oferecer benefícios significativos de longevidade em cuidados com a pele a consumidores ao redor do mundo.

A parceria exclusiva irá acelerar o foco da ELC na inovação transformadora de produtos ao aplicar conhecimento de duas décadas de pesquisa anti-inflamatória da Serpin Pharma, com produção de tecnologia biotecnológica proprietária, a qual demonstra notável eficácia em mitigar inflamações prejudiciais e aumentar a resiliência celular. A Serpin Pharma identificou uma parte essencial de uma superfamília de proteínas chamadas SERPINs (inibidores de serina protease) que aumentam a capacidade natural do corpo de curar células que sofrem inflamação. Juntas, as empresas estão pesquisando como esta tecnologia inovadora, que faz uso da resposta imune inata do corpo, pode ser aproveitada para tratar irritação, envelhecimento e sensibilidade da pele. Estudos científicos estão em curso para demonstrar como a tecnologia da Serpin pode ser aplicada a produtos cosméticos para redução rápida e visível do envelhecimento e da irritação da pele.

"Esta nova tecnologia irá avançar nossa agenda de inovação transformadora ao ampliar os limites da descoberta científica revolucionária", disse Carl Haney, Vice-Presidente Executivo de Inovação Global e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da The Estée Lauder Companies. "Em parceria com a Serpin Pharma, estamos explorando novos e poderosos caminhos biológicos e ingredientes de biotecnologia de ponta para mitigar com rapidez a irritação e a sensibilidade visíveis da pele para nossos prestigiados consumidores de beleza em todo o mundo."

"A Serpin Pharma foi fundada com base nos princípios da biomimética e em como a natureza soluciona sinais de traumas e lesões", disse Cohava Gelber, PhD, MBA, Fundador, Presidente Executivo e Diretor Executivo da Serpin Pharma. "Estamos adotando uma novo enfoque ao explorar o mecanismo inato do corpo para eliminar inflamações. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a ELC para explorar como nossa poderosa biotecnologia pode ser aplicada a cosméticos e cuidados com a pele."

Este trabalho tem por base a liderança de décadas da ELC em ciência da longevidade, biotecnologia e fermentação. A empresa está transformando a inovação ao fazer parcerias com empresas de biotecnologia em todos os setores para comercializar suas inovações revolucionárias e aplicar suas tecnologias de ponta, a fim de desenvolver soluções de cuidados com a pele para os consumidores. Também reforça o compromisso da ELC em criar inovação transformadora de produtos para oferecer inovações de tendência e rápida comercialização em subcategorias, benefícios e ocasiões em demanda, como parte da visão estratégica Beauty Reimagined recém-revelada da ELC.

Com centros de inovação e P&D ao redor do mundo, os cientistas da ELC têm experiência multidisciplinar que vai da ciência básica e tecnologias avançadas às interseções de física, química, biologia e engenharia. A R&D da ELC tem 75 anos de autoridade em formulação e está profundamente integradaàcomunidade científica, ao se apresentar regularmente em eventos importantes, publicar em periódicos revisados ??por pares e fazer parcerias com cientistas, instituições e acadêmicos de liderança em uma ampla gama de setores.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais empresas internacionais de fabricação, comercialização e vendas de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo administradora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary and NIOD, e BALMAIN Beauty.

Sobre a Serpin Pharma, Inc

A Serpin Pharma é uma empresa farmacêutica pioneira em estágio clínico, comprometida em desenvolver terapias anti-inflamatórias e imunomoduladoras inovadoras, visando tratar com eficácia doenças causadas por inflamação. Localizada na Virgínia, a empresa criou um peptídeo terapêutico notavelmente pequeno e altamente seletivo que conta com uma potência surpreendente, 300 vezes maior do que a de sua contraparte natural, a Alfa-1 Antitripsina (A1AT), para oferecer efeitos anti-inflamatórios e regenerativos.

Esta plataforma inovadora de medicamentos da Serpin Pharma não apenas interrompe a inflamação descontrolada sem comprometer o sistema imunológico, mas também promove o reparo e a regeneração de células e tecidos afetados por inflamação, lesão ou trauma. Com treze patentes robustas garantindo suas tecnologias em desenvolvimento, a Serpin Pharma está a ponto de realizar avanços pioneiros que prometem redefinir o panorama dos tratamentos terapêuticos.

