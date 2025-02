NetApp designa Beth O'Callahan ao cargo recém-definido de Diretora Administrativa

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje uma evolução estratégica em sua estrutura de liderança concebida para aumentar o foco, intensificar a cooperação e impulsionar a execução em todo o negócio com a designação de Beth O'Callahan, Diretora Jurídica (CLO) da NetApp, para Diretora Administrativa (CAO).

Neste cargo recém-expandido, Beth continuará supervisionando os departamentos Jurídico, de Conformidade, Relações Governamentais e Sustentabilidade, enquanto irá assumir a responsabilidade por Recursos Humanos, Experiência no Local de Trabalho e Comunicações Corporativas, a partir de 3 de março. Ao unificar estas funções cruciais sob uma única liderança, a NetApp visa promover maior sinergia, alinhamento e excelência operacional em suporteàsua estratégia corporativa. Beth também irá manterá sua função como Secretária Corporativa da NetApp.

"Com Beth no comando desta capacidade expandida, estamos reforçando nossa capacidade de executar com agilidade, ao mesmo tempo em que promovemos uma organização mais integrada e de alto desempenho", disse George Kurian, Diretor Executivo da NetApp. "Sua profunda compreensão de nosso negócio, compromisso com a excelência e histórico de geração de impacto fazem dela a líder ideal para assumir este cargo."

Como líder distinta, Beth se uniuàNetApp em 2013 e desempenhou um papel essencial em formar a estrutura jurídica e de conformidade da empresa, ao ocupar diversas funções de liderança em seu mandato. Ela é amplamente reconhecida por sua mentalidade empresarial, capacidade de formar equipes de alto desempenho, busca incansável por objetivos comerciais e dedicaçãoàdiversidade, aliança e uso ético da tecnologia.

Ao longo de sua carreira, Beth recebeu muitos prêmios, incluindo o Prêmio de Excelência em Tecnologia de Liderança do National Diversity Council, o Prêmio Mulheres de Poder e Influência em Direito do Corporate Counsel, o Prêmio Mulheres de Influência do The Silicon Valley Business Journal e o Prêmio Tributo às Mulheres eàIndústria da YWCA. Além de suas contribuições profissionais, O'Callahan é uma ativa defensora da educação e da equidade jurídica, atuando no Conselho Administrativo da Bay Scholars e da Law Foundation of Silicon Valley.

"Estou honrada em assumir esta função expandida e ajudar a moldar o talento e a cultura da NetApp para o futuro, ao preservar seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, aumentar a responsabilidade, a urgência e a agilidade para nos impulsionar ao próximo nível", disse Beth O’Callahan, Diretora Administrativa da NetApp.

Esta designação reforça o compromisso da NetApp com a excelência operacional, desenvolvimento de talentos e crescimento a longo prazo, que posiciona a empresa para executar suas ambiciosas metas estratégicas com foco e eficiência ainda maiores.

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

