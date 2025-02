O Pavilhão Japonês será exibido em um dos maiores eventos de telefonia móvel do mundo, o “MWC Barcelona 2025”

De segunda-feira, 3 de março, a quinta-feira, 6 de março, o Pavilhão Japonês estará expondo no “MWC Barcelona 2025” (“MWC”), um dos maiores eventos relacionadosàtelefonia móvel do mundo, realizado em Barcelona, na Espanha. O Pavilhão Japonês tem sido organizado continuamente com o apoio do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, apoiando a expansão global de empresas japonesas, especialmente empresas locais, PMEs e startups que possuem excelentes recursos tecnológicos e estão buscando oportunidades para construir redes e aumentar o reconhecimento de sua marca em mercados estrangeiros. Este ano, The ITU Association of Japan será responsável por sua operação.

Expositores em destaque e conteúdo da exposição

Este ano, o Pavilhão Japonês contará com 16 empresas com tecnologias de TIC de ponta adaptadas para a era 5G e Beyond 5G, incluindo infraestrutura de comunicação, dispositivos e aplicativos de última geração. Cada empresa aproveitará a inovação alinhada com os principais temas do MWC para acelerar sua expansão nos mercados internacionais.

Principais categorias de exposição

IA+/Aplicativos

Dispositivo além do 5G

Plataforma/Infraestrutura

Promovendo a combinação de negócios globais

O Pavilhão Japonês apresentará as tecnologias e soluções inovadoras das empresas participantes para líderes do setor e investidores de todas as partes do mundo, fortalecendo as oportunidades globais de negócios. Para criar oportunidades de possíveis parcerias comerciais, será realizada uma recepção com bebidas na terça-feira, 4 de março, das 15h às 17h, oferecendo oportunidades de networking para os visitantes.

MWC Barcelona 2025 - Visão geral do evento

Data: Segunda-feira, 3 de março – Quinta-feira, 6 de março de 2025

Local: Fira Gran Via, Barcelona, Espanha

Pavilhão Japonês: Pavilhão 6, Estande E54

Recepção com bebidas: Terça-feira, 4 de março, das 15h às 17h

Empresas Expositoras (16 no total):

https://www.ituaj.jp/mwc2025japanpavilion/company/

Em ordem alfabética

AironWorks Co., Ltd.

AMATELUS

BBSakura Networks, Inc.

Dots for Inc.

Elephantech Inc.

InnoJin, Inc.

IPNetfusion K.K.

Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Japan Display Inc.

Meritech Co., Ltd.

MORITA TECH CO., LTD.

NIHON DENGYO KOSAKU Co., Ltd.

RevComm Inc.

SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sharp Semiconductor Innovation Corporation / The Nakao Akihiro Laboratory at The University of Tokyo

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

