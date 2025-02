Hai Robotics revela o HaiPick Climb: revolucionando a automação de armazéns com eficiência simplificada

A Hai Robotics, líder global em automação de armazéns, anunciou hoje o lançamento do HaiPick Climb, uma solução robótica revolucionária que simplifica a automação de mercadorias para pessoas, permitindo que armazéns e centros de distribuição modernizem as instalações existentes com mais facilidade. Ela aumenta a produtividade e reduz o tempo e os custos de implementação em comparação com os Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (ASRS) tradicionais, tornando o ASRS mais acessível e econômico para uma variedade maior de instalações.

Construído com base no inovador robô HaiClimber, um robô escalador inteligente e compacto, o HaiPick Climb abre novas possibilidades na automação de armazéns. Esse sistema inovador oferece uma maneira mais inteligente e simplificada para que os armazéns e centros de distribuição aumentem a eficiência, a densidade de armazenamento e as operações de escala - tudo isso com requisitos mínimos de infraestrutura.

“Sabemos que muitos armazéns querem automatizar, mas são desencorajados pela complexidade e pelo custo”, disse Richie Chen, fundador e CEO da Hai Robotics. “Por isso criamos o HaiPick Climb – para oferecer uma automação poderosa sem a necessidade de grandes modificações nas instalações. Nosso sistema baseia-se na simplicidade, exigindo apenas estantes padrão e mínima preparação do piso, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho de alto nível”.

Uma maneira mais simples de automatizar

O sistema HaiPick Climb foi projetado para facilitar a instalação, a operação e a propriedade, com expansão contínua e modificações no sistema – tudo isso enquanto avança os benefícios do ASRS tradicional.

As soluções de mercadorias para pessoas da Hai Robotics são amplamente reconhecidas por sua capacidade de automatizar o armazenamento e a recuperação para uma variedade de necessidades personalizadas. O HaiPick Climb agora oferece uma solução mais padronizada que torna a automação mais acessível a mais instalações.

Fácil de implementar e dimensionar

O HaiPick Climb opera fixando canais de escalada em um lado de praticamente qualquer estante padrão do setor. Os robôs compactos se deslocam para cima e para baixo nesses canais, recuperando os contêineres de ambos os lados dos corredores estreitos. Como o sistema é montado em apenas um lado, ele exige menos infraestrutura e é mais tolerante às irregularidades do piso do que o ASRS típico, reduzindo a preparação das instalações e os custos de implementação.

O sistema é facilmente expansível com o mínimo de interrupção, permitindo implementações e modificações em fases sem interromper as operações.

Fácil de operar e de fazer manutenção

O deslocamento humano para a separação de pedidos é eliminado com o sistema HaiPick Climb. As caixas de mercadorias são entregues automaticamente a uma ou mais estações de trabalho ergonômicas que são fáceis de usar e rápidas de aprender. Uma interface fácil de entender torna a separação de pedidos rápida e eficiente com uma taxa de precisão de mais de 99%.

Os robôs HaiClimber são fáceis de manobrar e manter. Sua mecânica é de fácil acesso, com metade dos mecanismos de escalada dos robôs de escalada típicos, simplificando a manutenção. Os corredores permitem espaço suficiente para o acesso ao elevador tipo tesoura compacto padrão, eliminando a necessidade de equipamentos especializados para acessar o interior do sistema, enquanto o uso de estantes padrão do setor facilita a manutenção.

Eficiência extrema de processamento

Os HaiClimbers navegam livremente sob as estantes, permitindo o caminho mais direto e otimizado para a entrega de cada caixa e evitando o congestionamento de robôs que pode ocorrer nas “rodovias” dos corredores. Os robôs têm acesso direto a cada contêiner o tempo todo, eliminando o desperdício de tempo de resposta associadoàbusca ou escavação.

Viajando a uma velocidade extrema de 4 metros por segundo (13 pés por segundo) e subindo a 1 metro por segundo (3 pés por segundo), o sistema HaiPick Climb pode processar 4.000 caixas por hora em um espaço de 1.000 metros quadrados (10.764 pés quadrados). As sacolas são entregues nas estações de trabalho em apenas 2 minutos após o recebimento do pedido – 34% mais rápido do que o ASRS tradicional – permitindo tempos de corte de pedidos estendidos para atendimento no mesmo dia.

Densidade máxima de armazenamento

As instalações podem atingir 30.000 locais de armazenamento em um espaço de 1.000 metros quadrados (10.764 pés quadrados), com contêineres armazenados a até 12 metros (mais de 39 pés) de altura. Isso é mais de 6 vezes maior do que as operações de armazenamento manual e oferece 35% mais capacidade de armazenamento vertical do que outras soluções líderes em ASRS.

As larguras estreitas dos corredores, minimizadas para 900 milímetros (35,5 polegadas), otimizam ainda mais a utilização do espaço. Essa combinação de alta densidade de armazenamento e acesso vertical permite que as instalações reduzam sua área de armazenamento em até 75%.

“Isso não é apenas automação – é capacitação”, disse Chen. “O HaiPick Climb permite que as empresas alcancem novos níveis de eficiência e escalabilidade sem as barreiras típicas dos ASRS. Trata-se de tornar a automação avançada acessível a todos”.

Sobre a Hai Robotics

Fundada em 2016, a Hai Robotics é um fornecedor global líder de Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (ASRS), oferecendo flexibilidade incomparável do sistema e maximizando a eficiência operacional para instalações de todos os tamanhos e condições.

A Hai desenvolveu uma abordagem modular para automação chamada HaiPick Systems. Com um catálogo de equipamentos robóticos avançados e software que operam com quase qualquer estante e materiais de armazenamento padrão da indústria, a Hai Robotics fornece soluções de automação personalizadas que podem ser facilmente modificadas mesmo após a implementação.

Os Sistemas HaiPick reduzem a área de armazenamento do armazém em até 75% por meio do aumento da densidade de armazenamento, com armazenamento vertical atingindo até 12 metros (mais de 39 pés). Eles alcançam 99%+ de precisão na separação de pedidos, 4 vezes mais eficiência, 3 vezes mais produtividade diária e eliminam a movimentação humana para a separação de pedidos.

Com mais de 1.500 projetos implementados em mais de 40 países, suportados por 8 escritórios globais e mais de 60 parceiros em todo o mundo, a Hai Robotics é uma fonte confiável para fornecer suporte local.

Visite HaiRobotics.com para mais informações.

