Rio Preto é palco da Jornada de Inovação 2025

São José do Rio Preto será palco de um dos encontros mais impactantes do cenário empresarial e tecnológico do país: a Jornada de Inovação 2025. Mais do que um evento, a Jornada representa um movimento itinerante que percorre diferentes cidades, levando conhecimento, networking e as mais avançadas inovações em inteligência artificial e automação para o setor de marketing, vendas e atendimento.

Com passagens já confirmadas por Maringá, Maceió, Belo Horizonte, Florianopolis, Santa Maria (RS) e São Paulo, a Jornada expande seu alcance nacionalmente, promovendo discussões essenciais sobre o futuro dos negócios, e conta com o apoio da Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria) e Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi).

No dia 15 de março, o evento será realizado no Riopreto Shopping Center, apresentando conteúdos sobre inovação, tendências e soluções para a operação e o atendimento ao cliente nas empresas.

Inovações apresentadas ao vivo e na prática

A Jornada da Inovação apresenta soluções em inteligência artificial e automação voltadas para otimizar e solucionar gargalos pertinentes em operações nos setores de marketing, vendas e atendimento. O evento mostra como a IA aliada à automação podem simplificar processos antes complexos, permitindo que empresas de todos os portes alcancem alta performance e escalabilidade.

Rio Preto é o berço dessa inovação

Para Marcus Barbosa, cofundador ?e CTO da Pericoco e Hablla, trazer a Jornada de Inovação para São José do Rio Preto carrega um significado especial. A cidade não é apenas o próximo destino desse movimento itinerante de tecnologia e negócios, ela é o ponto de partida das ideias que deram origem à Pericoco e à Hablla, empresa que hoje impacta o mercado nacional e internacional.

"Voltar a Rio Preto com a Jornada de Inovação é uma experiência única. Aqui foi o berço das nossas ideias, e ver o que começamos nesta cidade alcançar empresas de todo o Brasil e até fora dele é extremamente gratificante", compartilha Marcus.

Programação aborda marketing e tecnologia

O evento terá uma programação voltada para o mercado de marketing e vendas, com especialistas que discutirão inovações e práticas aplicadas ao setor.

A abertura será conduzida por Soraya Pericoco, CEO da Agência Pericoco e especialista em marketing digital, que apresentará estratégias para a integração entre tecnologia e experiência do cliente.

Entre os palestrantes confirmados, Marcus Barboza, especialista em marketing conversacional, abordará a conversão de interações em resultados mensuráveis. Rodrigo Xavier, CEO da Hablla e especialista em tecnologia aplicada a marketing e vendas, falará sobre o uso da inteligência artificial e automação na otimização de operações comerciais.

Na sequência, Álvaro Magri, CTO da Hablla e mestre em Ciência da Computação pela UNESP, discutirá os desafios e benefícios dos agentes autônomos no contexto empresarial.

A programação também inclui um estudo de caso, a apresentação do programa Conecta Hablla – desenvolvido em parceria com a UNESP de São José do Rio Preto – e o painel "Entre Nerds", com uma discussão sobre o futuro da tecnologia e inovação.

"Cada palestra trará insights valiosos que poderão ser aplicados imediatamente para gerar resultados concretos", afirma Rodrigo. "Estamos preparando um evento único, no qual vamos além de simplesmente compartilhar soluções inovadoras. Queremos provocar uma verdadeira transformação nas empresas, mostrando como a combinação de inteligência artificial, automação e estratégias inteligentes pode simplificar processos complexos e impulsionar os negócios para um novo nível de eficiência e escala."

Uma verdadeira Jornada de Inovação

Iniciada em Maringá, após São José do Rio Preto, a Jornada seguirá para Maceió (abril), Belo Horizonte e Florianópolis (maio), Santa Maria (RS), em junho, e São Paulo (julho), no primeiro semestre.

O evento apresentará aplicações de IA e automação no atendimento e vendas, demonstrando como essas tecnologias podem ser implementadas nas empresas para otimizar processos e melhorar a eficiência operacional.

Sobre o evento

Local: Riopreto Shopping Center, São José do Rio Preto

Data: 15 de março

Horário: 9h às 12h

Ingresso: Gratuit?o

Vagas limitadas. Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/inteligencia-artificial-como-escalar-vendas-e-engajar-clientes-sao-jose-do-rio-preto/2838022

Website: https://hablla.com