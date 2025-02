ABRH-PR abre agenda de eventos de 2025 com a primeira edição do Bom Dia RH

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) retoma seu calendário de eventos com a primeira edição do Bom Dia RH, que será realizada na terça-feira (25/03), das 8h às 11h, no Auditório de Treinamento do TECPAR – CIC, em Curitiba/PR. O encontro, que marca o início das atividades da nova gestão da entidade, trará reflexões essenciais sobre um dos temas mais debatidos e estratégicos da área de gestão: a liderança.

Com a palestra "As dores da liderança na história da gestão", o especialista em desenvolvimento de gestores, Joacir Martinelli, oferecerá uma visão sócio-histórica sobre o papel da liderança e mostrará aspectos frequentemente ignorados, que limitam a eficácia das abordagens de desenvolvimento de líderes. A proposta é refletir sobre esses pontos negligenciados e identificar os principais obstáculos para a evolução das práticas de liderança.

Práticas da Liderança Contemporânea

Autor do livro “Práticas da Liderança Contemporânea”, Joacir Martinelli afirma que “embora o desenvolvimento de soft skills seja uma prioridade nas organizações, muitas lideranças ainda enfrentam desafios básicos, como a gestão de desempenho e o desenvolvimento de talentos”.

Joacir acrescenta que a liderança é, há décadas, um dos temas mais discutidos e que mais recebe investimentos no desenvolvimento de soft skills. “No entanto, o que vemos na prática? Gestores que ainda enfrentam dificuldades em aspectos fundamentais, como gerenciar desempenho e desenvolver sistematicamente seus colaboradores. O que estamos deixando de considerar? O que nos impede de avançar de fato?”, questiona.

O presidente da ABRH-PR, Gilmar Silva de Andrade, destaca que a liderança foi escolhida como tema central para a primeira edição do evento porque, “apesar dos avanços na gestão de pessoas, ainda há desafios significativos a serem superados”. Ele reforça que a missão da Associação é fomentar discussões relevantes, promover conexões e contribuir para a transformação do ambiente organizacional. “Estamos prontos para um ano de muito aprendizado e troca de experiências”, afirma.

O Bom Dia RH é um evento consolidado da ABRH-PR, reunindo profissionais de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas para discutir temas atuais e relevantes para o desenvolvimento organizacional.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-abrh-pr-as-dores-da-lideranca-na-historia-da-gestao/2831393?referrer=abrh-pr.org.br

Serviço:

Bom Dia RH – "As dores da liderança na história da gestão", com Joacir Martinelli

Data: 25 de março

Horário: das 8h às 11h

Local: Auditório de Treinamento do TECPAR – CIC (Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775)

