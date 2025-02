Empresa mira alta do turismo e projeta faturamento de R$20mi

Desde o período pós-pandemia, o número de brasileiros embarcando para o exterior tem apresentado uma trajetória ascendente. Em 2024, o Brasil registrou um recorde de quase 25 milhões de passageiros viajando internacionalmente, representando um crescimento de 17,23% em relação ao ano anterior, segundo dados do G1. Esse avanço reflete não apenas a recuperação econômica, mas também a busca dos consumidores por experiências de maior conforto e qualidade em suas viagens.

Essa tendência de crescimento tem chamado a atenção de empresas do setor. Segundo Vinícius Stiborski, sócio da FlyTop, “o ano de 2024 apenas reforça que o turismo internacional é um mercado inesgotável. Em 2025, esperamos aviões ainda mais cheios”.

Bruno Stiborski, também sócio da empresa, acrescenta: “A expectativa para 2025 é de que a busca por passagens premium se intensifique, acompanhando o aumento da conectividade global e a preferência por viagens mais confortáveis, seja para negócios, lazer ou intercâmbio. O uso de plataformas digitais e comunicação instantânea tem sido o meio utilizado pela FlyTop para facilitar o acesso dos clientes a ofertas vantajosas”.

Estratégia da FlyTop para atender ao mercado premium

Para atender a essa demanda crescente, a FlyTop adota estratégias baseadas em inteligência de mercado e tecnologia. A empresa monitora, em tempo real, as melhores oportunidades de passagens em classe executiva para mais de 40 destinos ao redor do mundo. Essas ofertas são compartilhadas diretamente com seus clientes por meio de comunidades no WhatsApp, sem qualquer custo. Essa abordagem permite que viajantes tenham acesso a tarifas reduzidas instantaneamente, podendo acionar um dos especialistas da FlyTop para emissão imediata.

Conforme Rafael Balbinot, sócio e diretor comercial, a FlyTop aposta em uma abordagem centrada na experiência do consumidor. "Nosso time rastreia diariamente as melhores tarifas e, quando os preços caem, nossos clientes são os primeiros a saber. Muitas das nossas ofertas têm descontos de até 50% sobre o valor normal”. Ele reforça que apenas oportunidades que realmente valem a pena são enviadas: "Se não for uma boa oferta, não enviaremos".

Perspectivas para o futuro

A projeção de crescimento contínuo do turismo internacional reflete um momento de oportunidades para o turismo. Por essa razão, a FlyTop, combinando tecnologia, análise de mercado e estratégias voltadas para a experiência do consumidor, se prepara para um cenário ainda mais dinâmico em 2025, ampliando seu portfólio de serviços, passando a oferecer também hospedagem em hotéis e seguros de viagem.

Com essa expansão, a empresa busca tornar a experiência de seus clientes ainda mais completa, proporcionando um serviço integrado onde todas as soluções para a viagem podem ser encontradas em um único lugar.

Website: https://www.instagram.com/flytopviagens/