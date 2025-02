Filosofia propõe pensar por si mesmo e agir pelo bem de todos

Ao ampliar a visão de mundo, uma pessoa pode mudar a compreensão sobre o que a rodeia, ajustando a forma de pensar, enxergar os ambientes e posicionar-se, alterando a própria experiência de vida e trazendo mais leveza para o cotidiano. Um dos caminhos que conduzem a este cenário é a Filosofia. Conforme Nova Acrópole, escola de filosofia que promove cultura e pratica o voluntariado em mais de 50 países, é crescente o número de pessoas que constatam que a filosofia é mais prática do que teórica.

“Educar e exercitar a mente e os pensamentos é fundamental para que o ser humano perceba a unidade em que está inserido e viva esta condição na sua plenitude. A Filosofia é o caminho para que as melhores faculdades humanas sejam colocadas em ação nesta direção”, explica Pedro Paiva, psicólogo e filósofo, professor da Nova Acrópole.

Filosofia é a ciência da essência das coisas, sublinha Pedro Paiva, apontando que desde a Matemática, a Física e a Química, como todas as áreas do conhecimento, tentam desvendar um pouco do mistério que ronda a humanidade. “E a Filosofia é justamente este exercício de buscar o mistério por meio das melhores ferramentas, que são a mente e a razão, essas, faculdade e capacidade, respectivamente, que nos caracterizam como seres humanos”, salienta o professor.

Mas, ao valorizar o pensar humano, Paiva atenta que não é qualquer pensamento que vai levar às respostas procuradas. “O pensamento precisa ter uma direção, uma tradição, para não ficarmos reinventando a roda permanentemente”, diz, acrescentando que “esta tradição, a Filosofia contém e vemos esse exercício ser feito por seres humanos ao longo do tempo, sempre na busca da construção de uma corrente que una toda a humanidade”.

E, apesar da humanidade parecer tão dividida, vivendo conflitos constantes, percebe-se que o pensamento evoluiu e é através desta habilidade que as pessoas se unem e querem saber, querem compreender, seja a respeito dos grandes ou dos pequenos mistérios da existência, considera o filósofo.

Ponto de união

O professor de Nova Acrópole destaca ainda que pensamento é um ponto de união da humanidade e a Filosofia, devido ao método de reflexão, de busca pela verdade acompanhada de uma estrutura ética, direciona o pensamento para a essência do ser humano.

Pensar sobre si mesmo, sobre a própria vida são capacidades humanas valorizadas nos cursos e atividades de Nova Acrópole, assinala Paiva quando levanta questões comuns como o que é ser bom, ser justo, o que é a beleza e qual a sua função? Segundo ele, sem a filosofia, diante de tais questionamentos, seria apenas mais uma zona de conflito. “No entanto, a Filosofia pode unir tudo isto, como é possível observar em estudos comparados. Seja no Oriente, no Ocidente, entre egípcios, indianos ou ocidentais, de todas as culturas, as conclusões e verdades são muito semelhantes, e a partir daí consegue-se ver a unidade para além das diferenças, o que é permitido pela Filosofia. Ou ficaríamos presos aos formalismos superficiais, sem buscarmos as essências e sem encontrar pontos de união”, argumenta.

Expansão

A busca pelo sentido de vida, do pensamento próprio e de mais harmonia em todas as relações tem levado mais pessoas a procurarem a filosofia como um meio de alcançar estes propósitos. Atendendo esta demanda, Nova Acrópole em 2024 abriu mais escolas de filosofia no interior do Brasil, estando hoje com mais 14 mil alunos em 130 sedes de Norte a Sul do país no curso presencial de Filosofia para Viver.

O canal Nova Acrópole Brasil no YouTube tem mais de 1,5 milhão de inscritos, e só neste último período cresceu meio milhão com as palestras gratuitas disponibilizadas pela Profa. Lúcia Helena Galvão, filósofa e voluntária, e outros filósofos da instituição. Em 2024, por exemplo, as palestras mais visualizadas foram “Conselhos Filosóficos para Estar de Bem com a Vida”, onde a Profa. Lúcia Helena Galvão expõe 21 conselhos selecionados das tradições da sabedoria universal; “Os Símbolos e as Chaves da Sincronicidade – Existe coincidência?” e “As esferas da consciência” baseada do livro do mesmo nome do diretor internacional da Nova Acrópole, Carlos Adelantado Puchal. Juntas, apenas estas três apresentações tiveram quase 7 milhões de visualizações.

A crescente procura no universo on-line por conteúdo para o desenvolvimento humano também se registra na plataforma de streaming Acrópole Play, que alcança hoje 100 mil assinantes. O canal possui clubes do livro ao vivo e conteúdos sobre projeto de vida e organização, documentários, filosofia universal, formação humana, obras de arte comentadas e formação de crianças e adolescentes.

Website: https://www.acropole.org.br/