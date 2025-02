Tecnotree registra receita consistente, expansão de margem e três trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre positivo

A Tecnotree, uma plataforma digital mundial e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano inteiro de 2024. O ano passado foi crucial para a Tecnotree. Apesar dos desafios macroeconômicos, a empresa apresentou três trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre positivo e um forte crescimento de 8% em receita recorrente anual (ARR) em comparação com 2023. Além disso, a empresa cumpriu a orientação anunciada anteriormente, alcançando um aumento de receita de 4% em relação ao ano anterior em moeda constante, um aumento do EBIT de 9% em relação ao ano anterior em moeda constante e um aumento do fluxo de caixa livre de 7,9 milhões de euros em 2024 em relação ao período anterior. Em 2024, a otimização estratégica de custos da empresa alcançou uma economia maior do que a comprometida anteriormente. A Tecnotree tomou medidas de precaução e fez provisões adequadas para sair de mercados caracterizados por riscos geopolíticos, áreas de conflito ou regiões com alto risco de sanções. Além disso, a Tecnotree conseguiu um acordo inovador com uma empresa de telecomunicações de Tier 1 nos Estados Unidos, em colaboração com um importante integrador de sistemas (SI), conforme anunciado anteriormente, validando nosso investimento nos padrões do TM Forum e nossa capacidade de garantir fluxos de receita recorrentes em mercados corporativos denominados em dólares, o que abre caminho para o crescimento sustentável no futuro.

Resultados do quarto trimestre

Vendas líquidas de 17,6 milhões de euros (22,2) -20,7% em relação ao ano anterior;

em moeda constante, -16,5% em relação ao ano anterior.

em moeda constante, -16,5% em relação ao ano anterior. Lucro operacional de 10,9 milhões de euros (7,9) +38,1% em relação ao ano anterior.

Margem operacional de 61,7% (35,4%).

As perdas cambiais foram reduzidas para 0,3 milhão de euros (6,0).

O lucro líquido do trimestre foi de 0,5 milhão de euros (2,4) -79% em relação ao ano anterior.

Lucro líquido ajustado para o trimestre: 4,9 milhões de euros (2,4) +104% em relação ao ano anterior.

Fluxo de caixa bruto das atividades operacionais de 8,4 milhões de euros (9,9).

Fluxo de caixa livre positivo de 0,4 milhão de euros (-0,6), o terceiro trimestre consecutivo.

Lucro por ação de 0,03 euros (0,01*).

Carteira de pedidos no final do período: 79,6 milhões de euros (80,2).

Resultados do ano inteiro

Vendas líquidas de 71,6 milhões de euros (78,4) -8,6% em relação ao ano anterior; em moeda constante +4,0% em relação ao ano anterior, em linha com a orientação.

Lucro operacional de 23,8 milhões de euros (23,8), estável em relação ao ano anterior, mas a margem de lucro operacional aumentou para 33,2% (30,4%). Lucro operacional em moeda constante: 26,0 milhões de euros, +9,0% em relação ao ano anterior, em linha com a orientação.

As perdas cambiais foram reduzidas para 2,5 milhões de euros (9,7).

Lucro líquido do período: 8,3 milhões de euros (11,2) -25,8% em relação ao ano anterior, devido a itens únicos no valor de 7,3 milhões de euros.

O lucro líquido ajustado foi de 15,6 milhões de euros (11,2), um aumento de 39,3% em relação ao ano anterior.

Fluxo de caixa bruto das atividades operacionais de 21,3 milhões de euros (17,4).

O fluxo de caixa livre foi de -1,8 milhões de euros (-9,7).

O fluxo de caixa livre para o segundo semestre foi de 2,2 milhões de euros (-3,9), em linha com a orientação.

O lucro por ação foi de 0,5 euros (0,04*).

“A execução orientada pelo SISU da Tecnotree proporcionou um ano crucial de transformação, resiliência e crescimento. Com três trimestres consecutivos de fluxo de caixa livre positivo, um acordo histórico com uma empresa de telecomunicações de Tier 1 nos EUA e um foco reforçado na automação baseada em IA, reforçamos nossa posição financeira e liderança de mercado. Nossas iniciativas de otimização de custos superaram as expectativas, enquanto nossa expansão de ARR e a mudança estratégica para mercados de Tier 1 e denominados em dólares garantem um futuro escalável e lucrativo. À medida que avançamos em 2025, continuamos comprometidos em impulsionar a inovação liderada por IA, o crescimento sustentável e a entrega de valor de longo prazo para nossos investidores e clientes.”

– Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

Importantes feitos e conquistas de negócios em 2024:

Aumento da produtividade da IA/ML com a execução consistente de cinco a sete transformações digitais por trimestre, reforçando a capacidade da Tecnotree de aumentar sua receita com eficiência.

Quadrante Mágico da Gartner® de 2024 no quesito IA em CSP – Um reconhecimento inédito para nossas transformações de telecomunicações orientadas por IA.

Entre os dois principais provedores mundiais de gerenciamento de receita de telecomunicações (Precision Reports), pelo segundo ano consecutivo.

Destaque em quatro Gartner® HypeCycles e dois Gartner® Market Guides para mercados digitais de CSP, gerenciamento de receita e soluções de gerenciamento de clientes.

Escolhido um dos provedores de BSS de crescimento mais rápido pela Omdia em 2024, destacando nosso impulso em relação aos concorrentes antigos.

Em 2024, a Tecnotree foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, como uma das empresas de melhor desempenho no Nordic Business Diversity Index (segmento de capitalização intermediária), reforçando nosso compromisso com a construção de comunidades inclusivas e digitalmente conectadas, ao mesmo tempo em que oferece resultados financeiros sólidos.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é líder do TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo nove APIs abertas do mundo real, o que comprova o compromisso da empresa com a excelência e o esforço contínuo para oferecer experiências e serviços diferenciados para provedores de serviços de telecomunicações (CSP) e provedores de serviços digitais (DSP). Seu stack digital, ágil e de código aberto de sistemas de suporte a negócios (BSS) compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

