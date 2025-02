Belo Horizonte sediará a 3ª ANALOC Rental Show

A cidade de Belo Horizonte (MG) se transformará na capital brasileira da locação de máquinas, de 4 a 6 de junho. Durante essa semana, acontece a 3ª ANALOC Rental Show 2025, no Expominas, ponto de encontro para profissionais e empresas do setor de locação de máquinas e equipamentos para construção civil e indústria no país. A feira é exclusivamente direcionada às necessidades dos profissionais do rental, apresentando máquinas, sistemas de gestão, disseminando tendências e perspectivas do mercado.

O evento é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (ANALOC) e o Grupo LocadoresBR, entidades voltadas aos interesses, organização e desenvolvimento do setor no Brasil. Com 95% dos estandes já comercializados, a feira demonstra que as empresas enxergam nessa exposição uma oportunidade para fortalecer parcerias comerciais, lançar produtos e expandir negócios.

“O mercado de rental está mais competitivo, por isso as locadoras devem se aprimorar em gestão, fazer investimentos em tecnologia, governança corporativa, processos de vendas estruturados com CRM, taxas de conversão de clientes, boa gestão tributária e análise de indicadores”, avalia Reynaldo Fraiha, diretor da ANALOC Rental Show. Segundo ele, esse progresso é consequência da melhoria de processos, do crescimento da atividade e da disseminação de novos recursos e tecnologias em eventos de negócios específicos para os locadores, que atuam num mercado cada vez mais exigente.

Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor executivo da Sisloc Softwares de Gestão e presidente do Grupo LocadoresBR, complementa: “As pessoas já entendem os benefícios práticos e econômicos da locação. Além de empreiteiras, indústrias e especialistas da área da construção buscarem equipamentos no rental, o consumidor final também recorre às locadoras para suprir suas necessidades em máquinas e ferramentas para pequenos reparos e manutenções residenciais”.

Ecossistema do locador

Além da exposição, a feira proporcionará um ambiente propício para networking, com a presença de líderes do setor, especialistas e representantes de empresas. Essa característica torna a ANALOC Rental Show mais que uma feira, ela é catalisadora para o desenvolvimento da locação no Brasil. “Buscamos reunir as melhores práticas, inovações e conhecimentos para impulsionar o crescimento sustentável do mercado”, reforça Fraiha.

Quem visitar o evento poderá perceber um ambiente voltado para o crescimento de um setor fundamental para o desenvolvimento econômico e industrial. Uma programação de palestras e painéis está sendo planejada, incluindo temas relevantes voltados para as tendências dessa área, desafios regulatórios e oportunidades de investimento.

A feira está dividida em diferentes setores, cada qual com equipamentos e tecnologias específicas. São eles: Linha Leve, Equipamentos Compactos, Trabalho em Altura, Sistema de Gestão, Energia e Refrigeração, e Segurança no Trabalho.

Crescimento setorial

O setor de locação de máquinas tem protagonizado um crescimento significativo, impulsionado por diversos fatores, como a atividade da construção civil e perspectivas para obras de infraestrutura. De acordo com um relatório da Grand View Research, o mercado global de locação de equipamentos foi avaliado em USD 187,46 bilhões em 2022, com uma previsão de crescimento anual composta (CAGR) de 6,12% entre 2023 e 2030. Esse crescimento é impulsionado por operações de construção e mineração em economias emergentes, alimentadas por investimentos governamentais em infraestrutura pública.

No Brasil, essa tendência é corroborada por dados da Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema), que apontam um crescimento de 9% nas vendas totais de máquinas para construção em 2024 em comparação a 2023, alcançando 58,2 mil unidades comercializadas. A locação representa um percentual significativo dessas vendas, especialmente em categorias como plataformas aéreas (90% a 95%) e betoneiras (70% a 75%).

Local

O Expominas é um complexo planejado dentro dos padrões internacionais e de moderna técnica de espaços moduláveis e multifuncionais. Fica próximo à estação Gameleira de metrô, em frente a paradas de ônibus com linhas municipais e intermunicipais. Está a 50 minutos do Aeroporto Internacional de Confins, a 25 do Aeroporto da Pampulha e a cerca de 15 minutos da rodoviária. Nas proximidades do espaço, os visitantes encontrarão opções de hotéis, bares e restaurantes.

Endereço: Av. Amazonas, 6200 – Gameleira/ Belo Horizonte