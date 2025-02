PodBrilhar estreia nova temporada com debates femininos

A BIC Soleil lançou a quarta temporada do podcast PodBrilhar, trazendo uma edição especial de verão com temas que exploram o universo feminino. Sob a condução de Laura Vicente, os novos episódios estão disponíveis desde 11 de fevereiro em plataformas como YouTube e Spotify, contando com a participação de convidadas como as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, e influenciadoras como Bruna Unzueta, Raquel Real e Karol Pinheiro.

Nesta edição, o podcast aborda questões como padrões estéticos e bem-estar, discutindo temas como "Projeto Verão" e "Sou velha demais para isso?". O PodBrilhar se propõe a ser um espaço para reflexão e troca de experiências, incentivando o diálogo sobre autoestima, saúde mental e outros temas que fazem parte do dia a dia das mulheres.

Com mais de 4,2 milhões de visualizações acumuladas nas temporadas anteriores, o PodBrilhar segue como uma iniciativa que promove conversas relevantes e aproximação com o público. A nova temporada chega com um formato adaptado ao verão, com um cenário diferente e episódios voltados para assuntos contemporâneos. O podcast pode ser acompanhado nas principais plataformas de áudio e no canal oficial da marca no YouTube. Informações atualizadas sobre o podcast no instagram @podbrilhar_oficial.

Website: https://www.youtube.com/@PodBrilhar