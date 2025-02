Brasiline oferece teste para detectar ataques de phishing

Criado em 1971 por Ray Tomlinson, o e-mail é, até hoje, uma das principais ferramentas de comunicação do mundo. Embora atualmente exista centenas de aplicativos de mensagem, o método é responsável por cerca de 91% dos ataques cibernéticos registrados, como aponta um estudo realizado pela PhishMe e compartilhado pela Dark Reading.



De acordo com o relatório, os principais motivos pelos quais as pessoas são enganadas por e-mails de phishing são curiosidade (13,7%), medo (13,4%) e urgência (13,2%), seguidos por recompensa/reconhecimento, social, entretenimento e oportunidade.



Para o especialista Cristiano Oliveira, vice-presidente da Brasiline Tecnologia, os ataques de phishing estão cada vez mais sofisticados, usando técnicas como personalização, engenharia social e domínios falsificados para confundir os usuários. “Isso torna a detecção mais difícil, mesmo para aqueles mais experientes, o que aumenta a taxa de sucesso dos cibercriminosos”.



Com o objetivo de reduzir riscos e fortalecer a cultura de segurança dentro das empresas, a Brasiline passou a oferecer um teste de phishing capaz de identificar vulnerabilidades nos times, testar a eficácia das políticas de segurança e treinar colaboradores na detecção de e-mails suspeitos.



“Essa abordagem proativa pode melhorar a resiliência contra ataques reais, além de contribuir para a proteção de dados sensíveis e minimizar o impacto de possíveis incidentes”, explica Oliveira.



Um levantamento da Redbelt Security, publicado pela TI Insider, aponta que ao menos 13 mil páginas são criadas semanalmente para práticas de phishing no Brasil, o que resultou em cerca de 3,5 milhões de vítimas deste modelo de ataque apenas em 2023.



O empresário ressalta que a conscientização dos colaboradores é importante em se tratando de cibersegurança, mas que a taxa de comprometimento pode variar conforme o nível de maturidade da segurança digital da empresa. “Organizações que investem em treinamentos recorrentes observam uma queda significativa na vulnerabilidade a golpes”.



“Por isso é tão recomendado o uso de soluções avançadas de segurança para e-mails, como filtros inteligentes e análise de comportamento, além de treinamentos contínuos para conscientizar os usuários sobre novas ameaças”, acrescenta.



O especialista afirma ainda que empresas que combinam tecnologia robusta com capacitação de funcionários conseguem reduzir significativamente sua exposição a ataques. “Isso garante um ambiente digital mais seguro e resiliente”, finaliza.



Para saber mais sobre como funciona o teste de phishing desenvolvido pela Brasiline, basta acessar a pagina: “Teste de Phishing Brasiline”