Crianças: guia ressalta importância da alimentação saudável

A nutrição ideal promove o crescimento saudável e melhora o desenvolvimento cognitivo, sendo um elemento importante para reduzir o risco de obesidade e sobrepeso, além de evitar o desenvolvimento de DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis), como aponta uma publicação da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

Seguindo a mesma linha, o “Guia Alimentar para a População Brasileira”, publicado pelo Ministério da Saúde, destaca que uma alimentação saudável é baseada em alimentos in natura e minimamente processados. A publicação explica que, a partir dos 6 meses de vida, além do leite materno, é necessário oferecer a maior diversidade possível de alimentos saudáveis às crianças do país.

Na visão de Filipe Falcão, sócio-diretor da Sucão - franquia de alimentação saudável -, o informe do Ministério da Saúde sobre alimentação saudável para crianças é de extrema importância, pois fornece diretrizes baseadas em evidências científicas para garantir uma nutrição adequada desde a infância.

“Ele [informe] serve como um guia essencial para pais e responsáveis, ajudando-os a tomar decisões informadas sobre a alimentação de seus filhos”, afirma.

Entre outros elementos, o Guia apresenta doze passos para uma alimentação saudável de crianças menores de dois anos:

Amamentar até dois anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até os seis meses; Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses; Oferecer água própria para o consumo em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas; Oferecer comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno; Não oferecer preparações ou produtos que contenham açúcar até os dois anos de idade; Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança; Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família; Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto; Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição; Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família; Oferecer alimentação adequada e saudável também fora de casa; Proteger a criança da publicidade de alimentos

Para Falcão, as orientações podem ajudar a prevenir deficiências nutricionais e promover o crescimento e o desenvolvimento saudáveis, além de estabelecer hábitos alimentares positivos que podem durar a vida toda.

“O informe também destaca a importância de uma dieta balanceada e variada, o que é crucial para o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças”, considera.

Alimentação saudável exige esforço de pais, escolas e comunidade

O sócio-diretor da Sucão destaca que garantir uma alimentação saudável para crianças fora de casa pode ser um desafio para pais e responsáveis. Apesar disso, para ele, é possível superar esse problema com um planejamento cuidadoso e opções nutritivas.

“É importante preparar lanches saudáveis e equilibrados que possam ser levados para a escola ou outras atividades. Frutas frescas, vegetais cortados, sanduíches com pão integral e proteínas magras são excelentes opções”, recomenda.

Além disso, prossegue Falcão, educar as crianças sobre a importância de escolher alimentos saudáveis e incentivar a participação delas na preparação dos lanches pode aumentar a aceitação e o interesse por alimentos nutritivos. “Escolas e outras instituições também desempenham um papel fundamental ao oferecer opções saudáveis em suas cantinas e programas de alimentação”.

Nesse ponto, o sócio-diretor da Sucão chama a atenção para a necessidade de um esforço conjunto entre pais, escolas e a comunidade para promover uma alimentação saudável entre as crianças.

“O Sucão está comprometido em apoiar essas iniciativas, oferecendo produtos que são não apenas nutritivos, mas também atraentes para o público infantil”, afirma. “Acreditamos que, ao trabalhar juntos, podemos criar um ambiente onde as escolhas saudáveis sejam fáceis e acessíveis para todas as crianças, contribuindo para um futuro mais saudável para a próxima geração”, complementa.

A Rede Sucão é a franquia de alimentação saudável mais premiada do Brasil. A marca foi premiada com o selo de excelência da ABF nos últimos 6 anos.