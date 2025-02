Multiply Group assina investimento histórico com a CVC e PAI Partners para garantir uma participação controladora (67,91%) na Tendam, com a expectativa de que a transação duplique o EBITDA operacional da Multiply pós-consolidação

O Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY), uma holding de investimentos com sede em Abu Dhabi, que investe e opera negócios globalmente por meio de quatro setores: Mobilidade, Mídia e Comunicações, Energia e Serviços Públicos e Beleza e Bem-estar, sujeita ao recebimento bem-sucedido de todas as aprovações regulatórias, concordou em investir por meio de um aumento de capital que garantirá uma participação controladora de 67,91% na Castellano Investments S.À R.L. (”empresa”) (a proprietária da Tendam Brands S.A.U e outras subsidiárias), tornando-se a acionista majoritária da empresa ao lado da Llano Holdings S.À R.L. e da Arcadian Investments S.À R.L., os veículos de investimento corporativo da CVC Funds e da PAI Partners, respectivamente, que pretendem permanecer como acionistas minoritários da empresa.

Multiply Group signs landmark investment with CVC and PAI Partners to secure a controlling stake in Tendam (Photo: AETOSWire)

A Tendam é o segundo maior grupo de vestuário da Espanha em termos de participação de mercado e um dos principais grupos de vestuário omnicanal da Europa. O Multiply Group está pronto para liderar a próxima etapa de crescimento da Tendam, voltada para uma maior expansão internacional e desenvolvimento do ecossistema omnicanal do grupo. A transação está sujeitaàaprovação das autoridades reguladoras competentes.

Com este investimento, o Multiply Group consolidou sua presença no setor de varejo e vestuário, tendo a Tendam como ponto de apoio para o novo segmento. O acordo representa o primeiro grande investimento do Multiply Group na Europa, representando um crescimento geográfico significativo e aumentando ainda mais sua presença em negócios focados no consumidor.

Desde 2020, a Tendam apresenta crescimento consistente trimestre após trimestre, consolidando seu modelo de negócios nos principais mercados e aumentando sua presença internacional. No final de janeiro de 2025, as vendas totais da Tendam nos últimos doze meses (LTM) ficaram em cerca de € 1,4 bilhão, com EBITDA pós IFRS-16 de € 341 milhões.

Samia Bouazza, CEO do Grupo e diretora-executiva do Multiply Group, disse: “A participação majoritária na Tendam atinge três objetivos estratégicos fundamentais para o Multiply Group: aumentar o nosso compromisso de alcançar um crescimento de EBITDA de dois dígitos. Esta é a nossa primeira investida no setor de varejo e vestuário, que é nosso foco principal e acreditamos ter um potencial de crescimento significativo. E por fim, a aquisição é um passo significativo em nossos esforços de expansão global, que posiciona estrategicamente o Grupo para continuar a desenvolver seu portfólio internacional nos próximos anos”.

A Tendam se tornou pioneira no setor de varejo de vestuário omnicanal, presente em mais de 1.800 pontos de venda em quase 80 países em quatro continentes. Ela apresenta doze marcas próprias que se destacam principalmente no segmento de mercado de massa premium (Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano e a linha de roupas infantis Springfield Kids), assim como quase 200 marcas de terceiros, clubes de fidelidade bem estabelecidos, capacidades tecnológicas líderes de mercado, uma extensa rede de mais de 1.800 pontos de venda (incluindo lojas operadas diretamente, corners e franquias) e online.

Do ponto de vista estratégico, a aquisição representa uma oportunidade significativa para o Multiply Group desenvolver a plataforma de marcas e aproveitar o desempenho consolidado da Tendam para impulsionar o crescimento futuro, tendo acesso ao mercado global de varejo de vestuário, estimado em € 1,3 trilhão.

A mudança ocorre após uma série de aquisições recentes e atividades de construção vertical pelo Multiply Group, que adquiriu participações majoritárias na Excellence Premier Investment, Media 247, BackLite Media e The Grooming Company Holding, superando as metas de eficiência para 2024.

Jaume Miquel, presidente e CEO da Tendam, destacou: “Após a implementação da estratégia Tendam 5.0, a Tendam demonstrou um crescimento extraordinário, sustentado pela criação de um ecossistema omnicanal único e incomparável. O investimento do Multiply Group é um exemplo dessa estratégia e proporciona uma maior capacidade de crescimento acelerado. Da mesma forma, a CVC Funds e a PAI, por meio da Llano e da Arcadian, oferecem continuidade e um profundo entendimento consolidado da empresa. Todos os nossos investidores, em parceria com uma equipe de gestão dedicada, são a melhor garantia possível de crescimento e sucesso contínuos”.

Caroline Goergen, diretora na Llano Holdings S.à r.l., disse: “Estamos extremamente entusiasmados em estabelecer uma parceria com o Multiply Group e continuar apoiando a Tendam nesta nova fase de crescimento. Agradecemos imensamenteàequipe de gestão da Tendam, que criou um ecossistema único de marcas e superou de forma significativa o mercado. Continuamos satisfeitos com as perspectivas de crescimento da Tendam e nosso investimento constante”.

Laura Muries, sócia e responsável pela Espanha do fundo emblemático da PAI, disse: “Desde o nosso investimento em 2017, a colaboração com a Tendam tem sido uma jornada de transformação bem-sucedida, conduzida por uma equipe excepcional. Hoje, a Tendam é uma empresa omnicanal líder e altamente lucrativa, com acesso exclusivo a 24 milhões de clientes e crescimento consistente acima do mercado. Estamos muito satisfeitos em continuar a apoiar a empresa no desenvolvimento adicional desta nova estratégia internacionalmente”.

A Greenhill (uma subsidiária da Mizuho), Hogan Lovells e KPMG prestaram assessoria ao Multiply Group durante a transação. Castellano e seus atuais acionistas foram assessorados por Uria Menendez. Ramón Hermosilla Abogados e Latham & Watkins LLP também atuaram como assessores jurídicos nesta transação.

O Multiply Group apresentou um desempenho expressivo nas principais métricas em 2024, o que foi reforçado por sua posição de liderança de mercado nos setores de mobilidade, mídia e beleza. A receita do Grupo cresceu 56% ano a ano, ultrapassando a marca de AED 2 bilhões, impulsionada pelo crescimento orgânico de dois dígitos em todos os setores, o que resultou em um aumento do EBITDA do Grupo de 15%, alcançando AED 1,9 bilhão.

