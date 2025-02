Gamificação transforma vendas na indústria da beleza

A gamificação aplica desde elementos de jogos, até interações cotidianas para aumentar a participação dos consumidores. Utilizada em setores como varejo, saúde e educação, também tem sido adotada na indústria da beleza por marcas de cosméticos, salões e spas, com o objetivo de fortalecer a fidelização e aprimorar a experiência do cliente. Segundo o portal Ecommerce Brasil, o aumento de interações subiu de 30% a 40% após implementarem essas estratégias gamificadas.



A marca Sephora, por exemplo, mostra o uso da gamificação na beleza por meio do programa Beauty Insider. O sistema utiliza pontos de fidelidade acumulados em compras, que podem ser trocados por produtos exclusivos, além de oferecer acesso a competições restritas aos participantes.



Já a marca Coty, por sua vez, implementou quizzes interativos como tática para engajamento do consumidor, resultando em um aumento de 92% no valor das compras. Essas iniciativas demonstram a utilização da ferramenta, para otimizar a experiência do cliente e influenciar o volume de vendas.



Para B. J. Fogg, psicólogo e especialista em comportamento, a ferramenta ativa os comportamentos dos consumidores ao tornar as interações mais divertidas. Ele defende que, ao introduzir mecânicas (como recompensas ou rankings) nas plataformas online, as marcas conseguem aumentar o engajamento de seus clientes e fazer com que gastem mais. Além disso, também sugere que os consumidores são mais propensos a comprar, quando percebem que suas ações são recompensadas.



Uma reflexão famosa de B. J. Fogg, fala sobre como "as pessoas não fazem o que você espera que elas façam. Elas fazem o que elas querem fazer, e seu trabalho é tornar isso o mais fácil e atraente possível".



O mercado global de gamificação foi avaliado em US$ 13,44 bilhões em 2022. De acordo com a Precedence Research, a expectativa é que atinja aproximadamente US$ 96,8 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa composta anual de 27,99% durante esse período.



Nesse cenário, Michelle Peluso, CEO da Revlon (empresa norte-americana de cosméticos), destaca que a integração entre tecnologia e experiência do consumidor, tem se tornado essencial para atender às novas demandas do mercado. Segundo ela, “as empresas investem cada vez mais no digital para entender os consumidores, antecipar tendências e oferecer experiências que fortalecem a conexão com as marcas”.



Com a evolução da tecnologia e a ampliação das exigências do mercado, a gamificação tende a permanecer como um elemento estratégico na indústria da beleza. A aplicação dessas metodologias permite que as marcas aprimorem a interação com os consumidores, fortalecendo o engajamento e a fidelização. O uso crescente dessa inovação contribui para experiências mais dinâmicas, favorecendo a adaptação do setor às futuras tendências de consumo.

