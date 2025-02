Trato é o nome da nova campanha publicitária da Yakult

Com o título ‘Trato’, a nova campanha publicitária da Yakult do Brasil, que será lançada no dia 1º de março, volta a utilizar o poder da música para estimular os consumidores a conhecerem os leites fermentados da marca. Além disso, ao propor um ‘trato’ com a saúde, a campanha busca familiarizar o consumidor com o termo presente na alegação aprovada em 2024 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o probiótico Lactobacillus casei Shirota: ‘o leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’. O trato gastrointestinal contempla os principais órgãos do sistema digestório, incluindo os intestinos.

Com uma música marcante fazendo a ligação entre ‘trato’ (combinado) com ‘trato gastrointestinal’, os personagens vão mostrando os leites fermentados de forma descontraída. “Eu te trato bem, com Yakult, eu me trato bem, com Yakult” é o refrão do jingle da campanha.

O ‘trato’ com o Leite Fermentado Yakult, consumido por toda a família, mostra uma mãe e sua filha combinando tomar Yakult todos os dias. Já o ‘trato’ do Yakult 40 light – dirigido a pessoas que desejam uma dieta com menos calorias – é o predileto de uma jovem que treina feliz na academia.

Para o Yakult 40, um executivo no supermercado lembra que o produto tem 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota. Em seguida, um casal de idosos aparece ingerindo o Yakult 40, dançando alegremente e cantando o jingle. A cada personagem, há uma visualização gráfica dos benefícios dos leites fermentados da Yakult para a saúde do intestino.

A última cena traz uma comerciante autônoma dos produtos da marca convidando o público a fazer um trato consigo mesmo, deixando o Yakult contribuir com a saúde do seu trato gastrointestinal. O filme termina incentivando o consumidor a experimentar os benefícios dos leites fermentados da Yakult.

O diretor presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, lembra que a palavra trato é o grande trunfo da nova campanha. “O termo tanto lembra o comprometimento que as pessoas devem ter com sua própria saúde quanto esse complexo e importante ecossistema que envolve estômago, intestinos e outros órgãos. Também procuramos fazer uma campanha alegre para que os consumidores se estimulem a serem saudáveis e felizes”, afirma.

Além da tradicional inserção do filme da campanha em emissoras de rádio e televisão, serão realizadas ações no PDV, merchandising em redes de hipermercados e publicações nas redes sociais. A campanha segue ao longo dos meses de março e abril.

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

