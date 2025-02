Prêmio em SP vai reconhecer melhores práticas na construção

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho de 2025, iniciativa do Serviço Social da Construção (Seconci-SP) em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP).





A premiação destina-se a reconhecer, homenagear e divulgar as melhores práticas de saúde e de segurança no trabalho nas obras de edificações e de obras de arte de construtoras, instaladoras e subempreiteiras. Trata-se da construção civil do Estado de São Paulo.





O evento de lançamento do prêmio aconteceu no último dia 19 de fevereiro, na unidade central da instituição, na capital paulista.





A premiação é dirigida às empresas da construção civil, visando obras de edificações (residenciais, comerciais, industriais, esportivas, portuárias, aeroportuárias, educacionais e hospitalares) e obras de arte (pontes e viadutos).





Entre as novidades deste ano está a inclusão de uma nova categoria, dedicada às melhores práticas em ESG (do inglês, Environmental, Social, Governance), com foco em Responsabilidade Social.





Serão reconhecidos cases em quatro categorias principais:





1 - Controle de Riscos no Canteiro – Iniciativas inovadoras em prol da segurança dos trabalhadores;





2 - Controle da Saúde no Canteiro – Práticas inovadoras relativas à promoção, prevenção e manutenção da saúde coletiva dos trabalhadores;





3 - Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno - Ações diferenciadas para minimizar/reduzir os transtornos causados na circunvizinhança da obra, durante o período de sua execução;





4 - Melhores Práticas de ESG (categoria especial) - Ações de inclusão social por meio de atividades produtivas e sustentáveis, voltadas para os trabalhadores, seus familiares e a comunidade em geral.





Também haverá reconhecimentos individuais para profissionais de destaque nas áreas operacional, de Recursos Humanos e da área de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, além da “personalidade do ano”.





O Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança no Trabalho reconhecerá os cases dos canteiros de obras em duas macrorregiões do estado: Região Metropolitana da Grande São Paulo (incluindo a capital) e interior e litoral.





As inscrições terminam em 25 de abril e a premiação dos vencedores ocorrerá no final deste ano.





“Fico extremamente feliz com esta premiação que, ano após ano, segue crescendo em relevância e despertando o interesse cada vez maior dos players do setor. Nossa missão com o Prêmio Seconci-SP é reconhecer as empresas da construção civil que verdadeiramente cuidam de seus trabalhadores e oferecem condições de trabalho seguras, socialmente responsáveis e humanizadas”, afirma Maristela Honda, presidente do Seconci-SP.





Pelo site https://premioseconci-sp.com.br/ é possível ter acesso a todas as informações, regulamento e ficha de inscrição para o prêmio.





O vídeo com a íntegra do evento de lançamento da premiação está disponível pelo link: https://www.youtube.com/live/C9-Ygw8LcXI?si=W6QkKfXq_qSb9ulB

Website: https://premioseconci-sp.com.br/