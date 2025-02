Blue Diamond Resorts Revela a Melhor Experiência Dominicana: The Luxe Family Escape

PUNTA CANA, República Dominicana, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts apresenta o "The Luxe Family Escape” (Refúgio de Luxo para as Famílias), um extraordinário refúgio de cinco noites no recém-reaberto e totalmente renovado Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino . Após uma completa renovação, o resort agora oferece uma visão totalmente atualizada das escapadelas de luxo para a família, redefinindo as férias com tudo incluído no Caribe com acomodações modernas e recém-reformadas e serviço personalizado.

Este pacote exclusivo comemora a transformação do resort com um refúgio relaxante criado para famílias que buscam a melhor aventura com tudo incluído. Ao chegar, os hóspedes são recebidos com transporte privado e serviço rápido no aeroporto antes de se acomodarem na Suíte de dois quartos Luxury Chairman completamente reimaginada com privilégios Diamond Club™, onde um mordomo dedicado garante que todos os detalhes sejam perfeitamente selecionados. Os pequenos hóspedes recebem o mesmo nível de mimos com um mordomo infantil personalizado, um serviço exclusivo deste pacote.

Todas as manhãs, a família pode se reunir para um café da manhã privativo na suíte com ilimitados waffles ilimitados para as crianças e mimosas para os pais, recriando o calor de uma reunião festiva todas as manhãs. Quando o sol se põe, as famílias curtem um jantar privativo exclusivoàbeira-mar, uma experiência gastronômica gourmet sob as estrelas, completa com música ao vivo e uma autêntica performance dominicana.

As famílias têm acesso exclusivo às melhores comodidades do resort, incluindo uma hora de ocupação privada no Parque Aquático no vizinho Royalton Splash Punta Cana, que passa a ser um playground aquático privado. A aventura continua com uma sessão de culinária privada na Mesa do Chef no renovado Restaurante C/X Culinary Experience, onde a família prepara um jantar local ao lado do Chef Executivo, e uma aula de fitness privada para pais e filhos criada como uma divertida caça ao tesouro ao redor do renovado resort. Enquanto isso, os pais podem relaxar com um passe de spa de acesso total no The Royal Spa, com ilimitados tratamentos rejuvenescedores, e uma experiência de degustação de rum dominicano com expert que apresenta os ricos sabores da ilha.

Além do resort, as experiências de destino únicas elevam este pacote exclusivo. Um passeio privado de helicóptero oferece vistas aéreas de tirar o fôlego do litoral de Punta Cana antes de um retorno VIP dos hóspedes para o resort. Um catamarã privado leva a família até a Ilha Saona, um dos destinos mais pitorescos do Caribe, onde um personal chef serve um banquete de lagosta com champanhe fino, complementado por charcutaria com curadoria e frutos do mar frescos. Na terra, uma excursão privativa de buggy eàcavalo na floreste é uma forma emocionante de explorar a zona rural dominicana.

Com taxas iniciais de US $ 35.000 para uma estadia de cinco noites, para até dois adultos e três crianças, este pacote exclusivo está disponível para reservas de 25 de fevereiro a 18 de março de 2025, com datas de viagens que se estendem até 23 de dezembro de 2025. Esta oferta exclusiva demonstra o compromisso do Blue Diamond Resorts com o luxo, convidando as famílias a experimentar o recém-renovado e reaberto Royalton Punta Cana de uma forma verdadeiramente inesquecível.

"Ultimate Dominican Escape: The Luxe Family Escape"

Período para Reservas: 25 de fevereiro a 18 de março de 2025*

Datas de Viagem: 25 de fevereiro a 23 de dezembro de 2025

Taxa Inicial: US $ 35.000 **

Estadia Mínima: 5 noites para 2 adultos e 3 crianças

*O pacote e todas as experiências incluídas estão sujeitosàdisponibilidade. Datas de bloqueio e outras restrições podem ser aplicadas. Produto disponível Exclusivamente sob demanda em media@bluediamondresorts.com

**Preços são baseados em taxas por noite em USD e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Esta oferta não pode ser combinada com outras promoções ou descontos.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 80 hotéis e mais de 20.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts , uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9555307-b692-426f-a3c7-f28fd4602cd8

Para mais informações ou para reservar este refúgio extraordinário, contate media@bluediamondresorts.com.

