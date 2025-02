Volume de saques no Banco24Horas compacto aumenta 76%

O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 160 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, teve um significativo aumento do uso da função saque no Atmo, o dispositivo compacto do Banco24Horas que possibilita a realização das principais transações bancárias dentro de estabelecimentos comerciais. Com um volume 76% maior em comparação ao ano anterior, foram sacados aproximadamente R$ 361 milhões nesses dispositivos em todo o país em 2024.

A região Norte também se destaca em volume de saque, tendo crescido 192% em comparação com os últimos doze meses. Ao longo do ano passado, foram realizados R$ 111 milhões em saques no Atmo somente na região. De acordo com Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan, o expressivo aumento dos números reflete a resposta a uma demanda reprimida.

“Tendo a promoção da inclusão financeira como foco, o Banco24Horas tem investido em levar o Atmo para localidades em que a população conta com pouco ou nenhum acesso a serviços financeiros, como é o caso de muitos municípios da região Norte do país. São pessoas que, em muitos casos, precisavam fazer horas de viagem para realizar serviços bancários e que agora podem fazer isso em seu próprio município com mais autonomia e conveniência”, comenta Maranini.

O Atmo do Banco24Horas é um dispositivo compacto que se assemelha às famosas maquininhas de pagamento POS, mas com leitor multibiométrico, que possibilita o acesso a serviços financeiros como saques, consulta de saldos, extratos e pagamento de títulos e concessionárias, além de recarga de créditos de celular. A solução fica instalada nos caixas dos comércios, onde as transações são realizadas diretamente e com privacidade. Por utilizar a sangria do próprio estabelecimento para as operações, essa solução pode atender comunidades afastadas em que a instalação, abastecimento e manutenção de caixas eletrônicos são inviáveis.

Com esse dispositivo compacto, o Banco24Horas amplia ainda mais seu alcance, que já está presente em mais de 1,5 mil cidades, especialmente em locais mais distantes e com pouca infraestrutura disponível. Desde o lançamento da solução, em 2020, já foram investidos mais de R$ 13 milhões na ampliação e distribuição destes dispositivos em todo o território nacional. No último ano, a empresa aumentou em 45% a instalação do Atmo no país. Em 2023 eram 531 dispositivos instalados em estabelecimentos comerciais; já em 2024 o total de Atmos ativos chegou a 770. A previsão da TecBan é atingir a marca de 2 mil Atmos instalados e ativados até o final de 2025.

A solução visa proporcionar mais praticidade e conveniência. Os clientes podem sacar o dinheiro no mesmo local onde fazem as compras. Para os varejistas e donos de estabelecimentos, o saque do dinheiro físico pelos clientes traz eficiência nos custos com a gestão e com o transporte do dinheiro, além de diminuir a quantidade de numerário armazenado. Além disso, o varejista recebe uma bonificação por cada transação realizada no Atmo em seu estabelecimento.

Benefícios para a comunidade e o meio ambiente

Por ser um dispositivo de pequeno porte, o Atmo demanda pouca utilização de recursos naturais na fabricação, além de não ter a necessidade de visitas da transportadora de valores para abastecimento e retirada do dinheiro em espécie do estabelecimento, já que o dinheiro sacado pelos clientes e usuários dos serviços bancários é oriundo da movimentação comercial local. Dessa forma, a TecBan, companhia gestora do Banco24Horas, reduz a pegada ambiental, tendo evitado a emissão de mais de 300 toneladas de gás carbônico (CO²), em 2023, por meio das soluções para sacar no comércio, do Banco24Horas. Com o aumento do parque previsto, a expectativa é chegar ao fim de 2025 com a marca de 1,2 mil toneladas de CO² reduzidas.

“A solução é sustentável de ponta a ponta: desde os recursos utilizados na fabricação, a dinâmica da movimentação financeira nos comércios, até o fomento à economia local, aumentando o fluxo de clientes nos estabelecimentos que contam com os dispositivos. Além de reduzir o impacto ambiental, promove a inclusão financeira em locais que possuem restrições de acesso ao sistema bancário”, pontua Rodrigo.

“A inclusão financeira é uma das principais medidas necessárias para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) por proporcionar bem-estar econômico e permitir que grupos e indivíduos aloquem capital de forma mais eficiente, sendo uma ponte para o acesso à saúde, educação e cultura, por exemplo. Por isso, incluir financeiramente está diretamente ligado à qualidade de vida dos indivíduos e famílias”, conclui o executivo.

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.

