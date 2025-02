Bacardi anuncia uma nova era para o MARTINI®.

A Bacardi, empresa familiar de bebidas destiladas, está atendendoàdemanda dos consumidores por bebidas mais leves e premium e por ocasiões de consumo em constante evolução, aproveitando as credenciais premium do MARTINI, uma das marcas mais icônicas de seu portfólio e do mundo das bebidas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250225534887/pt/

MARTINI vermouth range (Photo: Business Wire)

“Com o aumento das ocasiões de consumo diurno, o aperitivo evoluiu para uma experiência mais moderna e sofisticada”, diz Emma Fox, vice-presidente da MARTINI & ST-GERMAIN®. “Nossa linha de vermutes MARTINI, com seus sabores marcantes e equilibrados entre o amargo e o doce, além de opções de consumo mais leves, é perfeita para aproveitar essa tendência global. Com o nosso novo MARTINI, estamos convidando uma nova geração de consumidores a experimentar um verdadeiro ícone italiano”.

MARTINI, que continua sendo o mesmo vermute italiano de excelente sabor, elaborado com mais de 160 anos de história e experiência, agora é apresentado em uma garrafa elegante e distinta para refletir a qualidade do líquido em seu interior. O portfólio MARTINI inclui vermutes para todos os estilos de drinques e ocasiões, incluindo MARTINI Bianco, Rosso, Fiero, Rosato e Extra Dry, como também a linha MARTINI Non-Alcoholic Aperitivo de Vibrante e Floreale.

“A ocasião do aperitivo moderno está em plena ascensão”, diz Mahesh Madhavan, CEO da Bacardi Limited, “apenas a tequila tem crescido mais rápido”. O mercado de aperitivos está avaliado em quase US$ 11 bilhões* e deve continuar crescendo a uma taxa anual de 6% (IWSR CAGR 24-28). “Com nosso investimento no MARTINI, estamos celebrando o melhor dos mais de 160 anos de história da marca e sua influência incontestável na cultura de bares atual. O MARTINI foi feito para o aperitivo moderno”.

Neste verão, a Bacardi revelará:

NOVA GARRAFA CONTEMPORÂNEA

O design distinto e elegante – inspirado nas passarelas em arco de Turim, na Itália – dá ao MARTINI um destaque ainda maior nas prateleiras e, ao mesmo tempo, reduz o impacto da marca no meio ambiente. A garrafa de 1L do MARTINI agora é 30 gramas mais leve (equivalente a 5% do peso), o que reduziu as emissões anuais de gases de efeito estufa na unidade de produção do MARTINI no norte da Itália. O formato mais fino da garrafa também significa que cada palete pode transportar mais 48 garrafas de 75cl (um aumento de 8%), o que também torna o transporte mais eficiente. As novas garrafas MARTINI aparecerão nas lojas e bares de todas as partes do mundo a partir do próximo mês.

CAMPANHA DE MARKETING 360

A campanha ‘MARTINI Dare To Be’ reflete a evolução do aperitivo, que passou de uma experiência pré-evento para se tornar o próprio evento principal. Com visuais vibrantes e coloridos, a campanha convida os consumidores a deixarem de lado o “você do dia a dia” e se transformarem na sua versão mais divertida e estilosa. A Bacardi ativará a campanha “MARTINI Dare To Be” por meio de publicidade, relações públicas e mídias sociais ao longo de 2025, alcançando uma nova geração de apreciadores do aperitivo moderno.

NOVA BEBIDA DE ASSINATURA

Neste verão, a Bacardi apresentará ao mundo o MARTINI Bianco Spritz. Fácil de fazer em três passos simples – despeje 50 ml de vermute MARTINI Bianco, adicione 75 ml de MARTINI Prosecco, cubra com 25 ml de água com gás, sirva com gelo e decore com hortelã fresca e fatias de limão e morango – para criar um spritz crocante e brilhante com notas sutis de baunilha.

O MARTINI Bianco Spritz lidera a gama de spritzes MARTINI, com expressões Fiero e não alcoólicas Vibrante e Floreale, criadas para a ocasião do aperitivo. O MARTINI continua sendo um ingrediente essencial em coquetéis clássicos, incluindo o Americano, o Negroni e o Dry Martini, servidos em bares, terrazzas, restaurantes e lares em todas as partes do mundo.

NOVA EXPERIÊNCIA PARA O CONSUMIDOR

A Bacardi lançará uma nova experiência para os consumidores, o Terrazza MARTINI, que fará um tour pelas principais cidades europeias ao longo do verão. O Terrazza MARTINI criará um ponto de estilo e entretenimento onde os consumidores poderão experimentar as bebidas assinatura da marca e muito mais.

*Valor total de varejo de Aperitivos + NoLo (excluindo cerveja) (IWSR 2023)

Beba com responsabilidade

Sobre o MARTINI

Uma das marcas mais icônicas do mundo, o MARTINI® é referência na vinificação italiana e sinônimo de vermutes e espumantes da mais alta qualidade. O sabor premiado, vibrante e equilibrado entre o doce e o amargo da linha MARTINI é resultado de misturas secretas de mais de 40 botânicos, selecionados nos melhores locais ao redor do mundo. Criada pela primeira vez em 1863, em Turim, na Itália, a linha MARTINI inclui atualmente: MARTINI Bianco, Rosso, Fiero, Rosato & Extra Dry, MARTINI Non-Alcoholic Vibrante & Floreale, MARTINI Asti, Prosecco & Rosé Extra Dry. Para informações adicionais, visite www.martini.com.

MARTINI, MARTINI DARE TO BE E O LOGOTIPO BALL & BAR SÃO MARCAS REGISTRADAS. MARTINI faz parte do portfólio da Bacardi Limited, com sede em Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de bebidas alcoólicas do mundo, produz, comercializa e distribui bebidas alcoólicas e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited é composto por mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodka GREY GOOSE®, o uísque Blended Scotch DEWAR’S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila de agave azul 100% CAZADORES®, e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON’S®, o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 163 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited, de propriedade familiar, atualmente emprega mais de 8.000 pessoas, opera instalações de produção em 11 países e territórios e vende suas marcas em mais de 160 mercados. A Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn e no Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250225534887/pt/

Assessoria de Mídia

Andrew Carney, diretor de Comunicações Corporativas, Europa, América Latina e Caribe

acarney@bacardi.com

Nneoma Ulu, diretora global de Relações Públicas e Influência de Marca

naulu@bacardi.com