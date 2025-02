Syngrafii designa Janne Duncan como Conselheira Geral

Syngrafii, a empresa de assinatura eletrônica cujos produtos incluem os softwares "iinked Sign™" e "Video Signing Room™", bem como o dispositivo de assinatura remota LongPen®, sente o prazer de anunciar que Janne Duncan se uniuàempresa como Conselheira Geral, com efeito imediato. Nesta importante função, Janne irá supervisionar os assuntos legais, conformidade, governança e funções de gestão de risco da empresa.

"Estamos muito felizes em receber Janne Duncan na Syngrafii", disse Matthew Gibson, Cofundador e Diretor Executivo da Syngrafii. "Janne é uma respeitada advogada sênior e especialista em governança com experiência jurídica internacional e um histórico comprovado em planejamento estratégico, conformidade, melhores práticas de governança e gestão de risco. Ela irá nos ajudar a navegar em um ambiente legal e regulatório cada vez mais complexo no setor de assinatura eletrônica e será um membro inestimável da equipe sênior."

Janne sucede Scott Nettie, que atuou como Conselheiro Geral por seis anos. "Desfrutei muito de meu tempo como Conselheiro Geral nesta empresa promissora e inovadora, e desejo a Janne muito sucesso com nossa equipe fantástica", disse Nettie. "Estou na expectativa de continuar meu relacionamento com a Syngrafii, auxiliando na expansão das metas internacionais da empresa, sobretudo na América Latina, onde estou baseado."

Matthew Gibson acrescentou: "Quero agradecer a Scott por seu dedicado serviço como Conselheiro Geral durante um período transformador de forte crescimento. Nesta função, serviuàSyngrafii com distinção e contribuiu enormemente ao nosso sucesso."

Antes de fazer parte da Syngrafii, Janne foi sócia sênior nos escritórios de Toronto dos principais escritórios de advocacia internacionais, Norton Rose Fulbright Canada LLP e, antes disto, Fasken Martineau Dumoulin LLP. Ela assessorou empresas públicas e privadas que operam no Canadá e, a nível mundial, nos setores de mercado de capitais, mineração, agronegócio, tecnologia e cadeia de fornecimento.

"Estou empolgada por ajudar a fortalecer a Syngrafii em um momento em que está se expandindo ao redor do mundo, além de trabalhar com uma equipe incrivelmente talentosa e experiente", disse Janne.

Natural de Calgary, Janne é bacharel em inglês e história pela Universidade de Toronto, além de mestre em literatura inglesa e bacharel em direito pela Queen's University.

Sobre a iinked Sign™

iinked Sign™ é a solução de assinatura eletrônica de última geração que oferece a autoridade e a intenção das assinaturas manuscritas tradicionais com toda a conveniência e os padrões exigidos pelas leis de assinatura eletrônica.

Sobre a Syngrafii

A Syngrafii oferece um conjunto de ferramentas de assinatura eletrônica de última geração na plataforma iinked Sign™, que traz a confiança e a segurança da tinta e do papel para assinaturas eletrônicas com uma gama de soluções tecnológicas totalmente compatíveis. As tecnologias patenteadas da Syngrafii, incluindo iinked Sign™, Video Signing Room™, iinked Seal™ e a LongPen® robótica, conectam pessoas, empresas e governos, permitindo assinaturas eletrônicas com um maior nível de conformidade e não repúdio.

A Syngrafii detém mais de 45 patentes concedidas e pendentes que dão suporte às suas soluções de assinatura eletrônica. A solução patenteada Syngrafii VSR™ permite assinatura, certificação, autenticação em cartório e armazenamento seguro de documentos em conformidade em uma sessão de videoconferência integrada e ao vivo, acomodando diversos signatários de documentos.

O modo "iink It™" do iinked Sign™ e VSR™ capta a caligrafia biométrica, ao oferecer maior certeza de identidade associada às assinaturas originais de tinta, aperfeiçoada pela facilidade de uso, velocidade e eficiências de um processo eletrônico. Isto atenua o risco de fraude, aumenta a proteção ao consumidor e dá suporteàcrescente necessidade das empresas por tecnologia avançada de cooperação remota.

Para mais informações, acesse https://syngrafii.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250224776400/pt/

Contato de mídia:

Michele McDermott-Fox

The Top Floor Public Relations

michele@thetopflooragency.com