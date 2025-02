NIQ registra crescimento de valor de 7,3% em relação ao ano anterior no setor global de beleza

A NielsenIQ (NIQ), empresa líder em inteligência do consumidor, revela que a indústria global de beleza está testemunhando um sólido aumento de 7,3% no valor em relação ao ano anterior. As regiões da América Latina e da África e Oriente Médio lideram com o maior crescimento, enquanto a América do Norte e a Europa Ocidental também estão apresentando taxas de crescimento robustas de +7,8% e +7,7%, respectivamente. Na região APAC, Coreia do Sul, Índia, Tailândia, Singapura e Nova Zelândia estão emergindo como mercados líderes, contribuindo para o crescimento geral do valor. A inflação é um dos principais impulsionadores dessa expansão global, mas o crescimento também é apoiado pelo aumento da renda e pelo influxo de novos consumidores.

O comércio eletrônico está liderando a revolução do varejo:

O comércio eletrônico está impulsionando as vendas globais de produtos de beleza, com níveis variados de crescimento entre as regiões. Na China, 87% das vendas totais de produtos para cabelos e cuidados com a pele são feitas on-line. Na Índia, 17% dos produtos de beleza são comprados on-line, enquanto no Brasil esse número é inferior a 10%. Apesar dessas variações, uma tendência geral é a predominância das vendas on-line sobre as vendas em lojas físicas.

As vendas on-line nos EUA continuam superando significativamente as compras na loja, representando 41% de todas as vendas de produtos de beleza e cuidados pessoais por meio de plataformas de comércio eletrônico. Nos últimos quatro anos, plataformas como a Amazon ganharam 7,3 pontos de participação ao oferecer preços competitivos, remessa rápida e uma ampla seleção. Cada vez mais, os clientes estão recorrendoàAmazon para reabastecer seus produtos favoritos, com gastos que aumentam a cada ano. Embora o comércio digital tenha apresentado um enorme crescimento nos últimos 5 anos, o varejo nas lojas permaneceu praticamente o mesmo. Os varejistas do futuro precisarão transformar a experiência na loja para atender às necessidades dos consumidores modernos.

A gravitação do consumidor para o comércio eletrônico é uma mistura da expansão do mercado e da conquista de participação das lojas. A mudança para as compras on-line é mais do que apenas uma tendência impulsionada por uma pandemia – é uma mudança estrutural no comportamento do consumidor, principalmente entre as gerações mais jovens.

Aumento global do comércio social:

O comércio social é uma tendência global, sendo que 68% das compras nessas plataformas são motivadas por impulso. A loja TikTok tornou-se o oitavomaior varejista de saúde e beleza do comércio eletrônico nos EUA, alcançando US$ 1 bilhão em vendas de produtos de beleza. 12,5% dos compradores de comércio eletrônico dos EUA fizeram uma compra de produtos de saúde e beleza por meio do aplicativo, e muitos voltaram para repetir a compra. Na China, 31% das compras de produtos de cuidados com a pele são feitas na Douyin/TikTok Shop. O TikTok Shop é um destino para os consumidores descobrirem marcas, aprenderem e testarem novos produtos.

Apesar da ascensão do comércio digital, o varejo na loja continua a ser relevante. Os compradores apreciam a experiência tátil e as consultas personalizadas, especialmente para itens de alto investimento, como cuidados com a pele. Os varejistas precisarão encontrar um equilíbrio entre conveniência e satisfação do cliente e investir em modelos híbridos que integrem perfeitamente a descoberta on-line com experiências na loja.

Tara James Taylor, vice-presidente sênior de Beleza e Cuidados Pessoais da NIQ, afirmou: “No setor de beleza, que está em constante transformação, o sucesso em 2025 exige um equilíbrio delicado. A dinâmica entre inovação e tradição, acessibilidade e luxo, sustentabilidade e escalabilidade, além de personalização e inclusão, está remodelando o mercado para fabricantes e varejistas de beleza. Encontrar esse equilíbrio será essencial para aqueles que desejam prosperar no mercado global de beleza, avaliado em US$ 1 trilhão”.

Para mais análises sobre as tendências de beleza e o panorama do setor em 2025, clique aqui e junte-se ao Beauty inner Circle para ter acesso a análises exclusivas.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo dois líderes do setor com alcance global incomparável. Nossa presença global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma leitura holística do varejo e os insights de consumo mais abrangentes – entregues com análises avançadas com o uso de plataformas de última geração – A NIQ oferece O Full View™. Para informações adicionais, visite www.niq.com

Aviso de isenção de responsabilidade: Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas registradas® de seus respectivos proprietários. O uso deles não implica qualquer afiliação ou endosso por parte deles.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250224252854/pt/

Sweta Patra

sweta.patra@nielseniq.com