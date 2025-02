DAWN pede ao Tribunal Penal Internacional que investigue o governo Biden por ajudar e favorecer crimes israelenses em Gaza

O Tribunal Penal Internacional ("TPI") deve investigar os ex-funcionários dos EUA, o presidente Joe Biden, o secretário de Estado Anthony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin, por seus papéis acessórios em ajudar e encorajar, bem como contribuir intencionalmente, para crimes de guerra israelenses e crimes contra a humanidade em Gaza, disse a DAWN em um comunicado de 172 páginas ao Promotor do TPI, Karim Khan, realizado em 19 de janeiro de 2025. Preparado com o apoio de advogados registrados no TPI e outros especialistas em crimes de guerra, o documento detalha um padrão de decisões deliberadas e propositais por parte destas autoridades para oferecer apoio militar, político e público para facilitar crimes israelenses em Gaza; este apoio incluiu pelo menos US$ 17,9 bilhões em transferências de armas, compartilhamento de inteligência, assistência para direcionamento, proteção diplomática e endosso oficial de crimes israelenses, apesar do conhecimento de como este apoio havia e permitiria substancialmente abusos graves.

"Há bases sólidas para investigar Joe Biden, Antony Blinken e Lloyd Austin por cumplicidade nos crimes de Israel", disse Reed Brody, membro de conselho da DAWN. "As bombas lançadas em hospitais, escolas e lares palestinos são bombas americanas, a campanha de assassinato e perseguição foi realizada com apoio americano. Autoridades dos EUA estão cientes do que Israel está fazendo, e ainda assim seu apoio nunca parou."

"Não somente Biden, Blinken e o secretário Austin ignoraram e justificaram a evidência esmagadora dos crimes grotescos e deliberados de Israel, anulando suas próprias recomendações de pessoal para interromper as transferências de armas para Israel, mas dobraram a aposta ao fornecer a Israel apoio militar e político incondicional para garantir que pudesse executar suas atrocidades", disse Sarah Leah Whitson, Diretora Executiva da DAWN. "Eles forneceram a Israel não apenas suporte militar essencial, mas apoio político igualmente essencial ao vetar diversas resoluções de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU para garantir que Israel pudesse continuar seus crimes."

"Trump não está apenas obstruindo a justiça; ele está tentando incendiar o tribunal para impedir que alguém responsabilize os criminosos israelenses", disse Raed Jarrar, diretor de advocacia da DAWN. "Seu plano de deslocaràforça todos os palestinos de Gaza também deve merecer investigação do TPI, não apenas por ajudar e instigar crimes israelenses, mas por ordenar transferência forçada, um crime contra a humanidade sob o Estatuto de Roma."

DAWN é uma organização sem fins lucrativos dos EUA que apoia a democracia e os direitos humanos no Oriente Médio e no Norte da África.

Comunicado de imprensa completo: www.DAWNmena.org

Conferência de imprensa às 11h EST em 24 de fevereiro de 2025: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mNYN7s8cSD6MyR5k2tcW8g

